Serie A, la Virtus Bologna batte Reggio Emilia e conquista il primato in classifica

Tre squadre a 40 punti, ma stasera è la Virtus Bologna a fare festa in testa alla classifica. La squadra allenata da Luca Banchi dimentica in fretta l’eliminazione dalla Eurolega (sconfitta a Baskonia venerdì scorso) e supera in casa Reggio Emilia nel posticipo odierno. Finisce 83-73 con la Virtus che allunga nel primo tempo, 57.41, poi controlla il parziale ritorno dei reggiani. Per Bologna, quattro in doppia, Shengelia e Belinelli ancora una volta i migliori realizzatori. Ora, il primo posto in stagione regolare sembra più vicino, anche perchè Brescia ha perso partita e primato. La squadra di coach Magro cade in maniera piuttosto inaspettata a Cremona che, pur senza Denegri e Adrian, trova una vittoria che le regala la salvezza con due giornate di anticipo e per una neo promossa è un traguardo notevole. L’Olimpia Milano vince facile in casa contro Scafati (Shields 20 punti e 6 assist) ed è ancora in corsa per il primo posto. Domenica prossima al Forum avrà di fronte proprio Brescia in una partita che deciderà tutto.

Dietro le prime tre, Venezia vince il derby contro Treviso e consolida la quarta posizione, mentre Trento, senza Graziulis, Udom e Niang, trova la vittoria a Napoli che le permette l’accesso aritmetico ai play off. Napoli, invece, è in crisi senza fine e difficilmente riuscirà a centrare i play off. Ad un passo dal proseguimento della stagione è Tortona che supera Pesaro e sale all’ottavo posto in classifica, coronando la rincorsa verso le zone alte della classifica. Per i piemontesi cinque in doppia cifra, Baldasso con 23 punti al suo massimo in carriera per punti segnati in serie A. In coda Brindisi vince a Pistoia, recuperando da 75-62 per i padroni di casa a dodici minuti dalla fine con un parziale finale da 15-34 degno di una squadra di ben altro spessore e non da ultima in classifica.

A 80 minuti dalla fine della stagione regolare, restano ancora molti verdetti da emettere.

La classifica

1. Segafredo Bologna 40 punti

2. Germani Brescia 40

3. EA7 Olimpia Milano 40

4. Umana Venezia 36

5. Una Hotels Reggio Emilia 30

6. Dolomiti Energia Trentino 30

7. Estra Pistoia 28

8. Bertram Tortona 28

9. Ge.Vi. Napoli 26

10. Vanoli Cremona 24

11. Banco Sardegna Sassari 24

12. Givova Scafati 24

13. Openjobmetis Varese 22

14. NutriBullet Treviso 20

15. Carpegna Prosciutto Pesaro 18

16. Happy Casa Brindisi 18