Baseball, parte al Coni la missione Classic 2023 dell'Italia. 13 nuovi rinforzi per la nazionale

L’Italia che usa mazza e guantone scalda i muscoli: in vista del World Baseball Classic di marzo 2023, il più importante appuntamento tra nazionali, i massimi dirigenti della federazione azzurra hanno presentato oggi a Roma, nella sala giunta del CONI, ‘Missione Classic’: un appuntamento mai visto prima in Italia, con presenti 13 giocatori italoamericani (già professionisti nella MLB o sul punto di esplodere nei campionati minori statunitensi) che tra pochi mesi indosseranno i colori azzurri, vista l’origine italiana delle loro famiglie. Innesti importantissimi per la selezione tricolore, che affiancherà ai suoi talenti gente che vive il gotha del baseball mondiale, da Ben DeLuzio dei St. Louis Cardinals a Matt Festa dei Seattle Mariners.

Esperienza tricolore

Durante la settimana che passeranno nel Belpaese, i ragazzi (e non solo loro, ma anche fidanzate e parenti) vivranno esperienze mai provate prima: oggi si parte con la visita a Formello dell’impianto della Lazio Baseball, di cui vedranno una partita (senza dimenticare Lazio-Monza di Serie A all'Olimpico, domani sera). Prevista anche una visita alla Ferrari, a Maranello, nei prossimi giorni. Un modo per fare gruppo e cementare lo spirito di squadra, avendo sempre nel mirino l’8 marzo 2023, data in cui inizierà il girone eliminatorio di Taichung contro i padroni di casa di Taiwan, Olanda, Cuba e Panama. «Dico bravi agli amici del baseball, Missione Classic è veramente un progetto unico di cui riconosco l’importanza – afferma il presidente del Coni, Giovanni Malagò - Conosco la vostra storia, e vi ringrazio di essere qui con le vostre famiglie a rappresentare l'Italia e il tricolore».

Coach Piazza

Il coach azzurro (nonché leggenda del baseball MLB) Mike Piazza è pieno di entusiasmo: «Abbiamo un gruppo con tanto entusiasmo e passione che desiderano fortemente rappresentare l'Italia. Tutti i presenti alla prima hanno risposto subito positivamente e altri ancora hanno chiesto se c'era la possibilità di giocare con l'uniforme azzurra». Piazza sarà affiancato nel suo lavoro da uno staff di alto livello, composto da 4 tecnici apprezzati come Blake Butera, Chris DeNorfia, Jack Santora e Brian Sweeney. Per il presidente della FIBS, Andrea Marcon, che ha origini italiane e canadesi, la Mission Classic di oggi ha un significato importante. «Quello di marzo sarà un momento significativo per il baseball, essendo un Mondiale, e crediamo nel percorso. Saremo in una situazione particolare, per la prima volta in Asia, con avversarie forti tra cui l'Olanda. L'obiettivo della spedizione è di andare più avanti possibile».