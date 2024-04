Mike Piazza, l'Italia e il baseball: «Orgoglioso delle mie origini, vogliamo andare alle Olimpiadi di Los Angeles»

Il campione di baseball Mike Piazza, atleta conosciuto in tutto il mondo per le sue prestazioni, e manager della nazionale italiana al "Messaggero". La visita alla mostra delle prime pagine, il dono di quella del giorno della sua nascita e la "sorpresa" di quella dell'1 marzo del 2006 quando lui indossò la maglia azzurra al World baseball classic e l'articolo terminava «chissà che un giorno non guidi la Nazionale». Cosa che è diventata realtà, con una bella figura al Classic 2023 e un Europeo deludente.

L'obiettivo? Olimpiadi del 2028 a Los Angeles. E poi il suo rapporto con il nostro Paese, dove vive da cinque anni, le possibilità di sviluppo del batti e corri, i nonni di Sciacca...

Un ambasciatore del baseball ma non solo.