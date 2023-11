Roma, cappellini, guanti, caschetti e mazze: a Montesacro arriva il "Baseball Day"

Concentrazione, una buona preparazione e collaborazione ogni qualvolta un compagno di squadra tira la palla. Nelle mani del lanciatore, poi, l’intero match: quando batte è solo contro gli avversari e con l’occhio vigile degli altri componenti speranzosi di portare a casa un bel punto. Il baseball ha da sempre affascinato grandi e piccini: uno sport, spesso, consigliato - soprattutto per i più piccoli - per imparare l’autodisciplina, senso di responsabilità e capacità di reazione.

E proprio per avvicinare il mondo dei bambini allo sport di squadra, l’associazione Roma Brewers in collaborazione con il Municipio III hanno organizzato il “Baseball Day”. L’evento ( gratutito) si terrà stamani, dalle 10 e fino alle 18, in Piazza Sempione dove saranno presenti gli istruttori e non mancheranno anche i gonfiabili della Fibs, Federazione Italiana Baseball Softball.