Coppia di fidanzati litiga, lui fa da paciere: picchiato con una mazza da baseball. All'ospedale

Prima la lite tra una coppia di fidanzati, di 47 e 48 anni, poi l'aggressione a un passante che ha cercato coraggiosamente di difendere la donna. L'uomo, 41 anni, è poi finito al pronto soccorso per una botta sulla testa con una mazza da baseball che aveva in macchina e con la quale ha cercato di intimidire il violento uomo.

L'episodio di violenza in strada vicino al Palasport di Lanciano, intorno alle 16.40. La coppia, spesso litigiosa, si è ritrovata in strada di nuovo a discutere. Lui stava brutalmente maltrattando la fidanzata quando è entrato in scena il quarantenne, con senso civico e responsabilità, senza voltarsi dall'altra parte come spesso accade. Dall'auto infatti prende la mazza in ferro e prova a fermare l'uomo aggressivo, ma questi riesce ad afferrarla e con lo stesso oggetto contundente colpisce il coraggioso passante sulla testa.

L'uomo cade a terra mentre la coppia fugge a piedi. Il ferito prima allerta il 113 poi viene portato dal 118 al pronto soccorso per un trauma cranico. La polizia, coordinata dalla Dirigente Lucia D'Agostino, entra subito in campo e in breve tempo rintraccia l'aggressore in zona stadio, il quale viene portato in Commissariato dove è stato denunciato per lesioni aggravate.