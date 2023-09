Coppa Davis, polemiche tra Fognini e Volandri. Il capitano azzurro: «Fabio un ingrato»

Fognini attacca, Volandri risponde. Ancora polemiche sull'Italia del tennis, che il 12 settembre a Bologna inaugurarà la Coppa Davis 2023. Dopo i forfait di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, il capitano azzurro Filippo Volandri ha deciso di convocare Lorenzo Sonego e il giovane Matteo Arnaldi, escludendo dalla propria lista Fabio Fognini, a cui è stato preferito, per il doppio, Andrea Vavassori.

Sinner, niente Coppa Davis con l'Italia: «Non sono riuscito a recuperare, tornerò presto»

Il tennista ligure però, per usare un eufemismo, non l'ha presa bene e si è sfogato in un lungo post su Twitter: «Leggo su alcuni organi di stampa che avrei deciso e richiesto di fare un passo indietro, per riposare e tirare il fiato. Falso e pruriginoso!. Mi dispiace non sia stata usata chiarezza e sincerità. La mia storia non lo merita», ha scritto Fognini, che poi ha continuato: «Qualche settimana fa sono stato pre convocato, poi lunedì mi è arrivata la chiamata del capitano: improvvisamente non rientro più nei piani, senza spiegazioni giustificabili e con modalità che non ho condiviso, poco rispettose della mia storia».

1/12

Sono passati molti anni dalla mia prima volta in azzurro a Montecatini, nel 2008. Difendere i colori azzurri e rappresentare il mio paese in giro per il mondo è sempre stata una priorità, un sogno realizzato. pic.twitter.com/BgYzDYDkmN — Fabio Fognini (@fabiofogna) September 7, 2023

La replica di Volandri non si è fatta attendere: «Mi dispiace leggere le parole di Fabio Fognini, per la scelta dei toni e dei termini, sopra le righe, che riserva non solo al sottoscritto, ma anche ad un team che lo ha sempre sostenuto e a una federazione che ne ha sempre accettato virtù e debolezze», ha commentato all'Ansa, «trovo le parole di Fabio profondamente ingrate.

Il suo rendimento negli ultimi tre mesi non rispondeva ai criteri che, a mio parere, vanno soddisfatti per ottenere una convocazione in Davis».