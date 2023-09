Bebe Vio, la Bobo tv e tanto sport paralimpico: a Milano parte WEmbrace 2023

Una serata all’insegna dello sport integrato ad altissimo livello tecnico e agonistico, con protagonisti campioni Olimpici e Paralimpici. Questo è il biglietto da visita di WEmbrace Sport 2023, l’evento sportivo a scopo benefico arrivato alla sua terza edizione. La kermesse si svolgerà lunedì 16 ottobre dalle ore 19.30 presso l’Allianz Cloud di Milano e l’edizione di quest’anno ospiterà un’emozionante sfida Italia-Francia, come omaggio alle prossime Olimpiadi di Parigi 2024.

La serata sarà presentata da una coppia di conduttori d’eccezione, formata da Ilaria D’Amico, giornalista e conduttrice televisiva, e da Gianluca Gazzoli, podcaster, creator e conduttore radio e TV. Sarà inoltre presente la Bobo Tv, condotta dagli ex-calciatori Christian Vieri, Daniele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola, e anche quest’anno la manifestazione potrà contare sul contributo di Milan, Inter, Olimpia Milano, Briantea84, Powervolley Monza e Allianz PowerVolley Milano.

WEmbrace Sport 2023 è ideato e realizzato da art4sport, l’Associazione ONLUS fondata nel 2009 da Beatrice “Bebe” Vio Grandis, campionessa paralimpica di fioretto, insieme ai genitori Teresa Grandis e Ruggero Vio.

L’edizione di quest’anno, la terza dei WEmbrace Sport, vedrà gli atleti italiani impegnati contro quelli francesi in quattro differenti discipline sportive, tutte declinate nella rispettiva versione paralimpica: scherma in carrozzina, calcio amputati, sitting volley e basket in carrozzina. I biglietti sono già disponibili per l’acquisto al prezzo di € 5,00 sul sito ufficiale di Ticketmaster.