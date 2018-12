Verissimo, Giulia Salemi: «Io e Francesco? Sono una sognatrice, spero che il treno non si fermi»

«Speravo di vincere, sarebbe stata la conclusione di un percorso». Francesco Monte ospite oggi insieme a Giulia Salemi nella puntata Verissimo dopo il Grande Fratello Vip che li ha visti arrivare in finale prima di essere entrambi eliminati sul più bello. Proprio del rapporto con Giulia Salemi ha parlato a Silvia Toffanin. «Con Giulia non è più un’amicizia. Ora siamo in cammino. Bisogna vedere che incastro prenderà la nostra vita fuori dalla casa», le sue parole.

Nel confronto con Silvia Toffanin il concorrente del GfVip ha aperto il suo cuore, affrontando anche l'amicizia con il vincitore Walter Nudo. «In casa si crea una sorta di ambiente un po' particolare. Quelle conversazioni con Walter...». Poi sulla mamma: «Ho sempre difficoltà a parlare di lei, credo sia orgogliosa di me».

«Il tempo sta cicatrizzando la ferita di Cecilia Rodriguez», ha detto Monte parlando della fine della sua relazione con la sorellina di Belen. «La prima notte appena usciti dalla Casa siamo stati insieme, siamo stati insieme per 36 ore di fila, c'è stato un confronto. Avevamo tante cose da dirci, sono una sognatrice e spero che questo treno non si fermi», ha rivelato Giulia Salemi.

«Ci compensiamo, lei porta in me la parte esuberante che non ho e io quella seriosa e pensierosa», dice Monte a Silvia Toffanin.

Ultimo aggiornamento: 16:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA