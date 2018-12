Giulia Salemi, la madre furiosa su Instagram: «Basta speculare sulla mia pelle»

Una delle involontaria protagoniste del Grande Fratello Vip è stata Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi. Fariba ha difeso la figlia durante le dirette e nei contenitori pomeridiani Mediaset, poi ha fatto un rito magico per propiziare l’amore fra la figlia e Francesco Monte e infine ha involontariamente mandato Giulia (poi eliminata) al televoto per averle parlato in iraniano durante un incontro ma ora, stanca di tante attenzioni, si sfoga su Instagram.

Dopo l’eliminazione del reality Giulia ha parlato della mamma criticando il suo comportamento, ma lei sul social ha deciso di non prendere posizione e anzi, all’inizio sorridente, ha voluto ringraziare gli internauti che le sono stati a fianco in questo periodo, scusandosi per non aver potuto rispondere: “Vorrei ringraziare la marea di persone che mi hanno scritto in privato tante bellissime parole, i leoni da testiera invece scrivono in pubblico”.

Poi nega di essere stata aggredita per strada: “Hanno scritto che mi hanno aggredito, ma quando mai. Hanno fatto due mesi di speculazione sulla mia pelle e adesso continuano. Ma quando mai, roba da denuncia, smettetela”.

Ultimo aggiornamento: 17:52

