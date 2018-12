GfVip, il fuorionda di Alfonso Signorini a Giulia Salemi fa il giro del web: «È una rompi...»

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e il fuorionda che ha fatto il giro del web. Ieri sera, durante la semifinale del reality condotto da Ilary Blasi, è stata eliminata Giulia Salemi, messa al televoto d'ufficio dal Gf a causa dell'intervento della mamma Fariba nella puntata precedente. Che avrebbe violato il regolamento, rivelandole news provenienti dall'esterno. L'influencer italo-persiana avrebbe stigmatizzato il comportamento della mamma, restandone piuttosto turbata.

Una volta in studio, Giulia avrebbe preso nuovamente le distanze dal comportamento della madre. «I genitori dovrebbero aiutarti», avrebbe detto. Ribadendo in ogni caso l'amore per mamma Fariba. Dopo l'intervista con Ilary Blasi, la ragazza (?) di Francesco Monte ha salutato Signorini, che probabilmente pensando di avere il microfono spento le avrebbe sussurrato: «Devi voler bene a tua mamma. È una rompicogl*** ma ti vuole bene».

Il fuorionda è stato immediatamente ripreso su Twitter dai telespettatori più attenti e, neanche a dirlo, ha fatto il giro del web.

