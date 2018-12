Walter Nudo a Verissimo dopo il trionfo a GfVip: «Ha vinto l'amore: non vedo l'ora di incontrare Cèline»

Ultimo aggiornamento: 21:36

E' Walter Nudo la star di "Verissimo" sabato 15 dicembre alle 16 su Canale 5. Con Silvia Toffanin il vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip racconterà per la prima volta e in esclusiva del "segreto" che gli ha permesso di trionfare così come aveva fatto nella prima edizione dell'Isola dei famosi nel 2002.LEGGI ANCHE: Walter Nudo è il re dei reality, dopo l'Isola anche il Gf Vip: ma in tv non ha mai trovato spazio LEGGI ANCHE: GfVip 2018, sfida all'ultimo televoto: il vincitore è Walter Nudo “Mi piace pensare che non sono io ad aver vinto, ma che hanno trionfato l’amore, la pace e la fratellanza". E poi la volontà di vedere di nuovo la sua ex moglie: "Amo Cèline (la stilista francese Cèline Mambour, ndr) e presto ci incontreremo".Alla Toffanin spiegherà anche il rapporto con i due figli: "Non esiste un manuale del genitore perfetto, anche chi è molto bravo qualche errore lo commette. Mi sono accorto che per fare meno errori possibili su di loro, dovevo lavorare su di me. Più eliminavo sporcizie dalla mia vita e più non le riversavo su di loro. Quando è nato il mio primo figlio facevo ‘Colpo di fulmine’, così quando è arrivato il secondo, ho rifiutato una cosa di lavoro molto importante. Per Elvis non c’ero stato e non potevo non esserci anche per Martin. I miei figli avevano bisogno di me, la mia carriera poteva aspettare".Oltre a Walter Nudo la puntata di Verissimo proporrà anche la prima reunion dei finalisti dell’edizione appena terminata: Andrea Mainardi, Silvia Provvedi, Francesco Monte, Benedetta Mazza, Stefano Sala e Giulia Salemi.