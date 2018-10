Christian Vieri, gaffe con Silvia Toffanin a Verissimo: «Il matrimonio? Ma tu invece...»

Christian Vieri quasi papà. Il Bobo nazionale si è raccontato a Verissimo a un mese dalla nascita della sua prima figlia. Tra 30-35 giorni, Costanza Caracciolo lo renderà padre e l'ex calciatore non vede l'ora: «Sarò in sala parto, voglio stare accanto alla mia compagna». Ma quando Silvia Toffanin gli ha chiesto del grande giorno, l'ex centravanti avrebbe fatto un piccola gaffe...

La conduttrice mostra a Vieri un video in cui Costanza Caracciolo parla di matrimonio. La fidanzata sarebbe pronta al grande passo. E quando Silvia gli chiede se dopo il parto arriverà il "big day", lui risponderebbe così: «E tu sei sposata? Allora perché dovrei sposarmi io?». La battuta ironica dell'ex calciatore avrebbe spiazzato la Toffanin, che avrebbe replicato con un sorriso di circostanza. Secondo diversi rumors infatti, la conduttrice, compagna di Piersilvio Berlusconi, da anni sognerebbe il matrimonio. Ma la fatidica proposta ancora non sarebbe arrivata. E forse l'esternazione la potrebbe aver messa in imbarazzo.

L'intervista continua parlando della famiglia di origine di Vieri e degli esordi nel calcio: «Mio nonno è stato il primo a credere in me. Diceva 'Teniamolo in Italia che diventerà un grande centravanti'. Mio nonno a 80 anni viaggiava da Prato a San Siro per vedermi giocare allo stadio senza dire niente a nessuno. Mio padre lo ha anche trovato in fila in biglietteria».

