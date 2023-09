Bobo Vieri sventa il furto del cellulare: «Fanno così, state attenti a Milano»

Venerdì 1 Settembre 2023, 19:27 - Ultimo aggiornamento: 19:57

(Adnkronos) - Tentato furto di un cellulare a Bobo Vieri oggi, venerdì 1 settembre, a Milano. A raccontarlo è l'ex bomber in una Storia su Instagram. "Eravamo qua a cena" in un ristorante ed "è arrivata una che mi voleva rubare il telefonino, ma l'abbiamo beccata e mandata via". "Quindi attenzione, prendono un pezzo di foglio e lo mettono sul telefono così portano via foglio e cellulare. Bisogna stare attenti a Milano".