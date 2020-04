Totti show con Vieri: «Per la gatta mi stavo separando da Ilary»

«Alla Roma si stanno facendo il segno della croce». È Francesco Totti show in diretta su Instagram con Bobo Vieri, una chiacchierata tra amici davanti a quasi 40mila persone intente ad ascoltare e commentare i due bomber che hanno fatto grande la Serie A. L’ex capitano giallorosso tocca solo marginalmente l’argomento Roma: «Fonseca è bravo, me ne parlano tutti bene, sia come allenatore che come persona. Mi piace lui, è uno offensivo, non ha paura di niente. Ora però bisogna vedere se riprendono», ma regala una serie di battute come quella su Zeman suo ex tecnico che spremeva i calciatori a suo di gradoni: «Domani mi alleno su scale, scalini e scale grandi». Irrompe immediatamente Vieri: «C’è anche Zeman?» e Totti risponde: «Sì, ce l’ho nascosto nel pozzo e quando lo tiro su lui è pronto con il cronometro. Dopo le scale faccio 40 minuti di corsa, 1500 calorie le levo, anche perché domani pizza e gelato a cena, a pranzo una verdurina che ti pulisce lo stomaco».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Immancabile il siparietto sulla sua vita familiare conche senza avvertire Francesco ha portato a casa una gatta: «Io non la volevo, stavo per separarmi. Ma tanto decide lei, non mi ha chiesto niente, ha preso e l’ha portata a casa. Non ci siamo parlati per due giorni, invece poi mi sono innamorato. Ha 40 gradi addosso, è caldissima. È molto affettuosa, la notte mi dorme in mezzo alle gambe, è una favola. È buonissima, ma appena sente la voce di Isabel sale sui muri. Mia figlia la ‘rovina’, ma lei non le ha mai fatto un graffio».