TIMVision sarà la nuova casa di Serie A e Champion's League. Guida a come vederle

Vedere il calcio in tv dalla prossima stagione costerà meno rispetto al passato. Ne sono convinti in Tim anche dopo l’accordo chiuso con Mediaset per la distribuzione dell’app Infinity su TIMVision (104 match di Champions League a stagione e le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5). Un’intesa che garantirà la visione di tutte le partite di Serie A, Serie B, la già citata Champions League, Europa League e Conference League, includendo nel pacchetto anche Dazn che ha nella sua offerta anche basket, ciclismo, sci e tanti altri sport. I costi? Tra i 240 e i 419 euro, a seconda del pacchetto scelto.

Oggi, però, è anche il giorno del lancio dei nuovi pacchetti con calcio, sport e cinema/serie TV incluse e disponibili sin da subito per tutti gli abbonati TIM che hanno un contratto di rete fissa. Avviene presso la nuova “casa” della comunicazione di Tim in Corso Vittorio Emanuele, a Roma, alla presenza di Ciro Ferrara e con Christian “Bobo” Vieri in collegamento video. Come già anticipato nei giorni scorsi, questi pacchetti saranno accessibili senza alcun tempo d'attesa anche per i clienti TIM mobile e per quelli appartenenti ad altri operatori, alle stesse condizioni promozionali già annunciate.

«Tim Vision vuole semplificare l’accesso a contenuti in modo semplice e che aiuti il cliente ad una user experience migliore possibile. Tim Vision poi è unico Ott che offre sport, intrattenimento e cinema, anche grazie ad accordi di grande impatto con Disney+ e Netflix - racconta Antonella Dominici, responsabile TIMVision and entertainment product -. Abbiamo sottoscritto un accordo con Sony per lo sfruttamento della prima finestra pay dei film appena usciti in sala, produrremo nuove serie tv esclusive e da gennaio abbiamo integrato i contenuti di Discovery+, anche con quelli di Eurosport per 12 mesi, sia per i canali tradizionali che Eurosport Player. TIMVision avrà anche un canale in esclusiva in 4k sulle Olimpiadi».

«Tim ha deciso di intraprendere la strada delle produzioni originali e siamo alla seconda edizione dopo aver avuto un ottimo riscontro nella prima. il colore d’oro delle nostre slide vuole connotarsi proprio per la nostra esclusività - fa eco Luca Josi, direttore Brand Strategy, Media e Multimedia Entertainment -. Avremo la seconda stagione de “La dottoressa Giordi”, una serie con il maestro Riccardo Muti e due serie nuove dedicate a Ennio Morricone e Salvatore Ferragamo”.

Il set Top Box e quanto costa abbonarsi

Ognuno dei pacchetti permette di accedere ad una diversa combinazione di abbonamenti legati ai servizi streaming più famosi come Disney+ e Netflix, mentre tutti includono come base la coppia DAZN e Infinity+. I clienti avranno a disposizione il TimVision box che fornirà tutte le app in un’unica interfaccia e con un comodo telecomando per organizzare i contenuti divisi per tema e per genere. Il box è fornito senza costi aggiuntivi con tutte le proposte dell’offerta calcio di TIM per vivere la migliore esperienza di visione. Il nuovo set-top-box è un dispositivo all’avanguardia per le caratteristiche tecniche (come ad esempio Android TV 10, connettività WiFi 6 e la nuova tecnologia digitale terrestre DVB-T2) e le funzionalità che garantiscono uno streaming fluido e di alta qualità: grazie ad un unico telecomando sarà possibile fruire di tutti i contenuti presenti sulla piattaforma.

La ricerca dei contenuti avviene in maniera semplice ed immediata anche tramite un’interazione vocale che consente di ricercare i risultati su tutte le app Android tv installate, insieme ad altre informazioni disponibili in relazione al contenuto cercato. Inoltre, gli spettatori che scelgono la connessione in ultrabroadband di TIM con il modem TIM HUB+ e il ‘WiFi Serie A TIM’ potranno vivere la migliore esperienza per seguire il meglio dell’intrattenimento e degli eventi sportivi in casa, grazie anche al WiFi certificato dai tecnici TIM che assicura la copertura totale della propria abitazione. Per vedere i canali del digitale terrestre poi basterà andare sulla nuova guida tv. Sulla produzione in 4K delle partite di calcio, TimVision non le produce in questa tecnologia, quindi se chi le produce le farà così anche sul box sarà disponibile il 4K. Il back up poi funziona per sette partite su dieci, ovvero quelle in esclusiva di Dazn che avviserà su quali partite sarà possibile farlo.



- TimVision Calcio e Sport: (con DAZN e Infinity+) 0 euro fino al 31/8/21, poi 19,99 euro/mese (anziché 29,99) fino al 31/8/22, poi 34,99 euro

- TimVision Calcio e Sport + Disney+: (con Disney+, DAZN e Infinity+) 0 euro fino al 31/8/21, poi 24,99 euro/mese (anziché 34,99) fino al 31/8/22

- TimVision Calcio e Sport + Netflix: (con Netflix, DAZN e Infinity+) 10 euro fino al 31/8/21, poi 29,99 euro/mese (anziché 39,99) fino al 31/8/22

- TimVision Gold (Calcio e Sport + Disney+ + Netflix): 10 euro fino al 31/8/21, poi 34,99 euro/mese (anziché 44,99) fino al 31/8/22