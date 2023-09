Christian Vieri e Costanza Caracciolo, furto sventato in un ristorante a Milano: «Attenti al trucco del foglio», ecco cos'è

Christian Vieri e la moglie Costanza Caracciolo vittime di un tentato furto a Milano. Lo racconta l'ex calciatore 50enne che mette in guardia i suoi followers sui social. «Siamo a cena in un ristorante ed è arrivata una che voleva rubare il telefonino – ha raccontato sulle sue stories di Instagram –. Ma l'abbiamo beccata e mandata via». Poi Vieri spiega cos'è il trucco del foglio.

Il trucco del foglio

«Fate attenzione perché queste persone prendono un foglio e lo mettono sul telefono e poi vi prendono telefono e foglio. A Milano bisogna stare attenti». Un copione purtroppo visto e rivisto ma questa volta il quasi derubato è un vip che, con una storia su Instagram, ha anche cercato di sensibilizzare i suoi follower a fare attenzione. Il trucco del foglio è una tecnica che le borseggiatrici di Milano utilizzano per rubare gli smartphone ai tavolini dei bar. Consiste nel coprire i telefoni con una cartina di Milano, in modo da distrarre le vittime e portare via lo smartphone insieme al foglio.

Cosa è successo

A raccontare cosa è successo è anche Costanza Caracciolo: «Eravamo a cena fuori: io e Christian, insieme a una coppia di nostri amici. Eravamo seduti a un tavolo in un dehors in centro. Appena abbiamo preso posto, come ormai viene automatico un po’ a tutti, abbiamo lasciato i nostri cellulari sul tavolo, in modo da averli sempre a portata di mano. A un certo punto però si è avvicinata a noi una ragazza nomade, con un bambino neonato che teneva in un marsupio. Ha iniziato a parlarci — non ricordo la scusa che ha usato — e nel frattempo ha appoggiato sul tavolo un foglio di carta... ma io ho subito riconosciuto quel gesto, quella tecnica».