I Bastardi di Pizzofalcone, arriva la seconda stagione. De Giovanni: «Vi affezionerete a tutti i personaggi»

Torna in televisione "I Bastardi di Pizzofalcone", la serie Rai tratta dai romanzi di Maurizio De Giovanni. Lo scrittore napoletano ha parlato della serie nel corso della conferenza stampa di presentazione a Capri: «Questa seconda serie fa diventare caro agli spettatori ogni singolo personaggio e anche la città di Napoli. Sono fiero del prodotto che è venuto fuori, perché ho una grande affettività nei confronti di ogni mio personaggio». La serie esordisce l'8 ottobre in prima serata su Rai 1, ma sarà possibile vedere in anteprima la prima puntata già il giorno 1 su Rai Play.



Alla regia arriva Alessandro D'Alatri, che prende il posto di Carlo Carlei, che ha diretto la prima stagione in onda all'inizio del 2017 con una media di 6.816.000 spettatori e del 26.18% di share. «È il mio esordio in una serie tv e quando mi è stata proposta mi tremavano le gambe - ha raccontato -. Era un piatto così appetibile perché Napoli è una città che amo perché ha mantenuto un'autenticità nei rapporti. Avevo voglia di far trasudare la città nel racconto, farla sentire e respirare». In effetti Napoli, con le sue mille sfaccettature, è al centro del racconto, non solo il quartiere di Pizzofalcone, dove alta borghesia e popolo si mescolano in pochi metri, ma tanti suoi angoli nascosti che compaiono nelle varie puntate, sei in tutto.

