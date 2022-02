Sanremo 2022, le pagelle della seconda serata: «Emma emozione autentica, Irama canta da grande»

Sanremo 2022, le pagelle di Niccolò Agliardi

SANGIOVANNI 6 Farfalle - Canta pensieri scritti a matita sul banco di scuola. Invidio questo ragazzo, la sua attitudine di chi non ha paura.

GIOVANNI TRUPPI 6 Tuo padre, mia madre, Lucia - Io credo che si debba dare fiducia a prescindere a Truppi. Se fossi riuscito a concentrarmi bene su quello che ha cantato sono certo che ne avrei tratto beneficio.

APPROFONDIMENTI SANREMO 2022 Vessicchio, mistero sull'assenza del maestro INVISTA Sanremo, Amadeus chiama al telefono Fiorello SPETTACOLI Checco Zalone superospite della seconda puntata del Festival di... SANREMO 2022 Checco Zalone legge la favola anti-omofobi, diventa... SANREMO 2022 Lorena Cesarini in lacrime: «Ho scoperto di essere nera... SPETTACOLI Sanremo 2022, Checco Zalone e Laura Pausini ospiti della seconda... SANREMO 2022 Eurovision 2022, a Sanremo l'annuncio ufficiale: condurranno... I VOTI Sanremo 2022, pagelle look seconda serata. Lorena Cesarini 6, i... IL PERSONAGGIO Chi è Lorena Cesarini, l'attrice romana conduce il... IL CASO Damiano dei Maneskin, il perché delle lacrime a Sanremo:... SPETTACOLI Amadeus in conferenza stampa a Sanremo SANREMO 2022 Sanremo 2022, tutti i testi delle canzoni della seconda serata

LE VIBRAZIONI 6 Tantissimo - Tentativo di pezzo epico ma con qualche vibrazione in meno del solito. La quota rock la riempie Checco Zalone che entra subito dopo.

EMMA 7 Ogni volta è così - Emma sa tenere la voce, le camere, il palco e anche la sua emozione autentica. Ma la sua padronanza rischia di sovrastare la canzone.

MATTEO ROMANO 5 Virale - Sconta la giovane età. E credo sia un limpido esempio di debutto prematuro. Attinge da tutti i suoi riferimenti migliori, ma loro non vanno a Sanremo.

IVA ZANICCHI 6 Voglio amarti - Iva fa esattamente quello che le andava di fare. E noi la amiamo incondizionatamente, ma non si va in gara per portarsi a casa il premio alla carriera.

DITONELLAPIAGA E RETTORE 7 Chimica - L’up tempo datato e sensato 2022 che non ha pretese. Se non quello di infastidire le monache. Si divertono come matte. Da slegare senza pudore.

ELISA 7 O forse sei tu - Intensa, eterea, capace, ipnotica. La sua canzone è scritta benissimo e cantata ancora meglio. Ed entra nello scrigno delle sue canzoni che restano.

FABRIZIO MORO 7 Sei tu - Fabrizio canta Moro. Ma ha sempre gli ingredienti giusti per incantare e non distrarre. TANANAI 5 Sesso occasionale - Le imprecisioni e il tentativo estremo di nascondere il panico da prima esibizione non aiutano una canzone che non ha ganci memorabili.

IRAMA 7 Ovunque sarai - È cresciuto camminando su sentieri diversi e non su strade asfaltate. Canta da grande e il pezzo è più emozionante che bello.

AKA 7EVEN 5 Perfetta così - Giovanilistico, cerca uno spazio tra Blanco e Tha Supreme, ma servirebbe più poesia nella ricerca della parole. O più cura nel significato.

HIGHSNOB & HU 7 Abbi cura di te “Ho trovato la calma ma non è niente di che. Non è niente di me.” Questo passo è struggente. Mi sono sentito spettatore più di un’installazione che ascoltatore di una canzone. Ma tant’è.

Checco Zalone legge la favola anti-omofobi, diventa "Ragadi" il trapper «poco ricco» e prende in giro i virologi imitando Al Bano. Social divisi

Razzismo, Lorena Cesarini in lacrime: «Ho scoperto di essere nera dopo essere stata annunciata al Festival»