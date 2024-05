Sabato 11 Maggio 2024, 00:15

Ha aspettato che la tempesta mediatica si placasse. Invano. Quando Angelina Mango, dopo aver annullato gli incontri con i media internazionali previsti nel corso della giornata di ieri, ha capito che era tutto inutile, nel tardo pomeriggio si è presentata nella grande sala stampa dell'Eurovision Song Contest a Malmö e ha iniziato a leggere, con un filo di imbarazzo, un discorso da un foglietto: «Giovedì mi sono esibita sul palco dell'Eurovision con il cuore pieno di amore. Sono andata a letto orgogliosa di me stessa e di tutti noi. Oggi ancora una volta voglio solo che la musica parli». E poi s'è messa cantare Imagine, il sempre gettonatissimo inno pacifista di John Lennon.

Eurovision nel caos: l'olandese si rifiuta di cantare, Angelina manda un messaggio, la greca finge di dormire. Conferenza annullata

L’ERRORE

L'errore della Rai, che giovedì sera al termine della seconda semifinale dell'Eurovision ha svelato i risultati del televoto italiano, con in testa la contestata cantante israeliana Eden Golan (ha ricevuto il 39,31% dei voti italiani, distanziando nettamente l'olandese Joost Klein, al secondo posto con il 7,32% - ieri quest'ultimo è finito al centro di un mistero, impossibilitato a provare per «indagini su un incidente che lo ha coinvolto», come spiegato cripticamente dagli organizzatori), ha complicato non poco la vita della cantautrice lucana in terra svedese, alla vigilia della finalissima di questa sera, in diretta su Rai1 dalle 20.35 con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Tra gli altri appuntamenti, è stata annullata anche la conferenza stampa dei cosiddetti “Big 5”, i rappresentanti dei paesi fondatori dell'Ebu, il consorzio delle emittenti europee che organizza la kermesse, gruppo di cui oltre all'Italia fanno parte anche Regno Unito , Germania, Francia e Spagna: «Gli artisti preferiscono concentrarsi sulle prove», ha fatto sapere l'Ebu.

I CONDIZIONAMENTI

Da regolamento, la distribuzione del voto delle semifinali può essere resa nota solo al termine della kermesse. Il motivo è chiaro: conoscere i dati potrebbe condizionare i risultati della finale. E infatti ieri, dopo l'incidente, le quote di Eden Golan sono cresciute a dismisura: se nella giornata di giovedì agenzie di scommesse internazionali come Bwin e Betway quotavano la sua vittoria a 34, ieri le stesse agenzie pagavano rispettivamente il trionfo dell'israeliana appena 3,75 e 4 volte la cifra scommessa.

Eurovision 2024, diffusi per errore i risultati del televoto in Italia. Boom di preferenze per Israele, ma la Rai aggiunge: «Dati incompleti»

LA SORPRESA

La notizia dell'exploit di Eden Golan e della sua Hurricane in Italia è stata rilanciata anche dai media israeliani. Il premier Benyamin Netanyahu ha addirittura inviato alla cantante, la cui presenza a Malmö come rappresentante di Israele alla kermesse giovedì ha visto 25 mila persone sfilare per le strade della città svedese in segno di protesta (c'era anche l'attivista Greta Thunberg, che ha definito la partecipazione di Israele all'Eurovision «scandalosa»), un messaggio di congratulazioni: «Non solo stai gareggiando all'Eurovision in modo orgoglioso, ma stai gareggiando con successo».

IL MISTERO

Da viale Mazzini è partita nel primo pomeriggio di ieri una nota di scuse nei confronti dell'Ebu. Cosa sia successo è un mistero: nella nota - nella quale la Rai ha specificato che «i voti pubblicati sono incompleti» - si parlava di un non meglio specificato «inconveniente tecnico». Ad opera di chi, non è dato saperlo. La squalifica di Angelina Mango è stata scongiurata.

LA NOTA

Ma l'Ebu ha replicato alla Rai con una nota attraverso la quale ha chiesto a viale Mazzini di «rivedere le proprie procedure per garantire che tutte le regole ei protocolli siano seguiti al fine di proteggere l'integrità del voto», annunciando che «la questione sarà discussa ulteriormente dal Contest's Reference Group» a fine gara, ovvero il comitato composto da delegati di tutti i paesi membri: per la Rai ci saranno il vicedirettore Rai Intrattenimento Prime Time Claudio Fasulo e la direttrice Rai per le Relazioni Internazionali Simona Martorelli.

TESTA A TESTA

Stasera l'israeliana Eden Golan proverà a strappare la vittoria al croato Baby Lasagna, che con la sua Rim Tim Tagi Dim rimane il favorito (Snai e Sisal quotano la sua vittoria 1,85). Si allontana invece il successo italiano con Angelina Mango, in gara con La noia: per la giovane cantante il trionfo paga ora 18 volte la posta per Snai e 16 per Sisal, quattro volte la media delle previsioni di giovedì.