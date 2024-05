Sabato 11 Maggio 2024, 07:50

La storia del rock incontra la storia con la “s” maiuscola, quella dell’antica Roma e di tutto il suo fascino. David Gilmour, il leggendario ex chitarrista dei Pink Floyd, tra le rock band più amate di sempre, ha annunciato ieri sei concerti in programma al Circo Massimo di Roma il 27, 28 e 29 settembre e l’1, 2 e 3 ottobre. Il 78enne musicista ha scelto la Capitale per l’anteprima mondiale del tour con il quale il prossimo autunno presenterà dal vivo il suo nuovo album solista Luck and Strange, in uscita il 6 settembre a distanza di ben nove anni dal precedente Rattle That Lock.

Dopo lo show con il quale il 7 agosto il trapper statunitense dei record Travis Scott presentò per la prima volta dal vivo con una diretta streaming globale l’album Utopia, uscito dieci giorni prima, ancora una volta una star della musica internazionale sceglie Roma per svelare al mondo intero il suo nuovo progetto, mentre cresce l’attesa per le quattro date del 12, 13, 15 e 16 luglio dei Coldplay all’Olimpico (tutte già sold out).

IL PROGETTO

È stato lo stesso Gilmour ad annunciare gli show, ieri, con una storia pubblicata sul suo canale Instagram ufficiale, oltre un milione di seguaci. L’ex Pink Floyd si esibì al Circo Massimo già nel 2016, di fronte a 15 mila spettatori. Stavolta suonerà in un’arena costruita appositamente per l’occasione grazie alla collaborazione di Comune di Roma e Ministero della Cultura, con tutti posti a sedere. I biglietti saranno disponibili in prevendita tra le ore 9 di mercoledì 15 maggio e le 23.59 di giovedì 16 per chi si registrerà sul sito di Virgin Radio - partner degli eventi - e chi invece dal 10 al 16 maggio preordinerà il nuovo album sul sito di Sony Music Italia.

I BIGLIETTI

Le vendite generali apriranno subito dopo. I prezzi dei biglietti, fanno sapere gli organizzatori, saranno resi noti il 15 maggio stesso. Gli show, che anticipano quelli in programma dal 9 al 15 ottobre alla Royal Albert Hall di Londra, puntano a portare a Roma fan da tutta Europa. «Sarà l’unica tappa nell’Europa continentale per David Gilmour, che scegliendo Roma ha dimostrato quanto questa città sia diventata sempre più attrattiva all’estero. Ringrazio lui e tutto il suo staff per la fiducia che ci hanno concesso. È davvero un orgoglio», fa sapere l’assessore allo sport, turismo, moda e grandi eventi di Roma Capitale Alessandro Onorato.