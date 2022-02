Checco Zalone legge la favola anti-omofobi e diventa "Ragadi" il trapper «poco ricco». Social divisi

Checco Zalone fa il suo esordio assoluto a Sanremo. Amadeus lo chiama sul palco aspettandosi l'arrivo dalla scalinata, ma lui è seduto tra il pubblico. «Parto da qui perché questa è la mia gente, la gente vera, e voglio partire da qui, umiltà, Amadeus, voglio partire con loro, perché amo il popolino».

Dopo l'applauso si alza e si dirige sul palco (senza mascherina), sbagliando strada. «Faccio lo stupido ma sono un ragazzo di provincia. Mi sento un Maneskin. E' emozionante essere qua. Ma voglio dire, me lo merito. E' il minimo che mi poteva dare la vita». Poi una gag sulle conduttrici: «Ottime scelte quelle che ti ha imposto Giovanna».

Lo sketch di Checco Zalone

«Racconto una storia ambientata in Calabria, così non si offendono». E insieme ad Amadeus inizia a leggere la storia, imitando i dialetti e denunciando l'omofobia. Il conduttore lo spalleggia, ma si ferma spesso scoppiando a ridere. Dopo la fiaba, canta una canzone scritta per l'occasione, sulle note di "Almeno tu nell'universo", di Mia Martini.

Poco prima delle 23 fa il suo ritorno sul palco. Amadeus finge di annunciare un momento di serietà, poi introduce "Ragadi", rapper interpretato da Checco, che si esibisce insieme a Cisty e Fellea. Il comico adesso prende in giro i trapper, mostrando ancora una volta la grande capacità di adattarsi ai tempi. «Non sono nato povero, sono poco ricco», rappa. È il disagio di chi «ha la Playstation 2 quando già c'era la tre», o «vede le insegne di Prada, ma sente una voce amara che dice Zara», «compra i croccantini per il cane Bracco da Cracco», ha «la madre devastata perché in casa ha una sola filippina», e «un padre eccezionale che va a puttane dentro il Bosco verticale» e pensa «il duomo lo compro io, si può sfrattare Dio».

Critiche social

Le prime impressioni sull'esordio di Checco Zalone però non sono molto positive. Tante le critiche che si leggono sui social. «Non fa ridere, è il suo peggior sketch», e ancora «ci ha fatto rimpiangere Fiorello». Altri invece lo esaltano: «Genio, la sua comicità è sempre troppo intelligente». «E non azzardatevi a paragonarlo a Pio e Amedeo. Lui imita l'italiano medio, loro sono italiani medi», si legge.

Io Zalone l’ho trovato insolitamente moraleggiante. Di solito non è sul pulpito, è l’italiano sporco e cattivo. Di solito è chi discrimina, non il discriminato. Di solito è sgradevole, non sentenzioso. Non mi ha convinta del tutto. #Sanremo2022 — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) February 2, 2022

comicità Fiorello >>>>>>>> comicità Checco Zalone #Sanremo2022 — Ida Jo 💐Sanremo era 💐 (@LokiSnape) February 2, 2022