Venerdì 10 Maggio 2024, 06:05

Quando hanno cominciato a circolare i nomi, i diretti interessati si sono rintanati tutti in un impenetrabile silenzio. Segno che le indiscrezioni erano evidentemente molto più che semplici rumors. È ancora rivoluzione a X Factor: a condurre la nuova edizione del talent show di Sky, al via a settembre, sarà Giorgia, mentre in giuria siederanno Manuel Agnelli, Achille Lauro, Paola Iezzi (ovvero Paola di Paola & Chiara) e Jake La Furia. Si attende solo l’ufficialità, che dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.



Ma il fatto che la produzione non confermi né smentisca la notizia sul cast data ieri da FQ Magazine lascia intendere che la squadra della diciottesima edizione di X Factor sia proprio questa. Giorgia, romana, 53 anni, prenderà il posto di Francesca Michielin dopo due edizioni. L’ultima è stata la più turbolenta, segnata dalle tante liti tra Morgan, che era tornato in giuria dopo ben nove anni di assenza (e cinque edizioni vinte), e Fedez, Ambra Angiolini e Dargen D’Amico. E proprio Morgan, che è appena entrato a far parte del roster di Warner Music, la casa discografica partner di X Factor, si era autoinvitato tra il serio e il faceto appena dieci giorni fa: «X Factor? Sì, torno, ma per distruggere tutto con una bomba atomica». Ci sarà invece Manuel Agnelli. Il frontman degli Afterhours aveva detto addio al talent nel 2021 dopo cinque edizioni, compresa quella - era il 2017 - in cui lanciò i Maneskin, «per non finire troppo prigioniero dell’immagine di cattivo e fustigatore». Alla Warner è legato Achille Lauro, che dopo i quattro Festival di Sanremo consecutivi tra il 2019 e il 2022, la partecipazione a Celebrity Hunted su Prime Video e il docu-film Ragazzi madre - L’Illiade si mette ancora una volta in gioco, in una nuova veste. E chissà che non preluda a un clamoroso passaggio a Warner anche la presenza di Giorgia, che all’ultimo Festival di Sanremo accanto ad Amadeus ha sorpreso tutti - seppur per una sera - come conduttrice: «Alcuni miei collaboratori di lungo corso in Columbia (parte di Sony, ndr) sono passati a Warner. Non so cosa ne sarà di me. Non escludo niente», aveva detto al Messaggero lo scorso anno, pronta a scrivere nuove pagine della sua carriera dopo il trentennale di E poi.



A proposito di Amadeus: si dice sia pronto a guidare X Factor dal prossimo anno, portando il format da Sky a Discovery, sul Nove. Da fonti vicine a Sky si apprende però che la pay tv ha da contratto l’opzione per il rinnovo dei diritti sul format per il prossimo anno: insomma, tutto dipenderà dalla volontà o meno di Sky di tenere nel proprio palinsesto lo show.