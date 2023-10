Samuspina, chi è il cantante e producer scelto da Apple Music per "Up Next Italia"

Apple Music ha annunciato oggi che SAMUSPINA è il nuovo artista a essere incluso nel programma Up Next Italia, l’iniziativa di Apple Music rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

«Sono super contento ed emozionato di entrare a far parte della famiglia di Up Next Italia di Apple Music» racconta SAMUSPINA. «Ogni giorno cerco di ampliare sempre più il mio messaggio, il mio sound e il mio modo di esprimermi per poter avvicinare le persone a me e alla mia musica, e grazie ad Apple Music da oggi diventerà ancora più bello. Che il viaggio abbia inizio!».

Samuspina, chi è il cantante e producer

SAMUSPINA, nome d’arte di Samuele Spina, è un cantante e producer del roster di BMG. Cresciuto a Milano, a soli 23 anni - con lo pseudonimo di Danny Trexin - ha già alle spalle diverse esperienze di successo come producer di musica elettronica e dance che gli hanno già fatto guadagnare svariati riscontri positivi anche a livello internazionale. Dopo il singolo di esordio COME SI FA, pubblicato ad aprile, ha svelato al pubblico il suo universo con CERCAVO TE, seguito dal singolo SE TI VA che ha battuto il tempo dell’estate. A inizio settembre è stato pubblicato il nuovo singolo È TARDI ORMAI, accompagnato dal videoclip, una vera e propria fotografia del tormento giovanile, racconto universale di smarrimento e riflessione. Il cantante e producer milanese si è esibito questa estate con 3 speciali set in apertura agli show di Tananai con cui ha fatto saltare un pubblico entusiasta a tempo della sua trascinante musica.

Up Next Italia

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti.

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti.

Il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l'artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica. In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, SAMUSPINA si unisce ad alcuni dei più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti ANNA, Rose Villain, ALFA, Digital Astro, Ditonellapiaga, Kaze, J Lord, Matteo Crea, Wako, Voodoo Kid, MILES, Assurdité, Ginevra, PAULO, Leon Faun, MILLE e David Blank.



