Negli Stati Uniti è finito in testa al Billboard Hot 100 (la graduatoria dei successi musicali) un cantautore sconosciuto e mai apparso prima in classifica. Si chiama Oliver Anthony ed è un contadino a Farmville, in Virginia. Corpulento, rosso di barba e di capelli, nella sua “Rich Men North of Richmond” (Richmond è una città della Viriginia poco a sud di Washington) se la prende con i politici, accusati di disinteressarsi dell'America che lavora. Anche se non ci sono riferimenti diretti a Joe Biden, il testo è diventato in breve l'inno della deep America, quella che politicamente, viene considerata più vicina ai repubblicani. Tanto che, per alcuni, Donald Trump ha già il suo inno elettorale.

I riferimenti nel testo

«Ho venduto la mia anima, lavorando tutto il giorno; ore di straordinario per una paga infima» (il finale è un po' pù colorito, ndr). E ancora «il tuo dollaro non vale nulla, è tassato all'infinito a causa degli uomini ricchi a nord di Richmond» che, «vogliono avere il controllo totale, sapere cosa pensi, sapere cosa fai». Nel testo ci sono passaggi che sembrano riferirsi a teorie complottistiche: dal «controllo totale» ai politici che non si occupano dei minatori veri, ma di quelli «su un'isola da qualche parte» (per alcuni, si parla di Jeffrey Epstein, l'imprenditore condannato per abusi sessuali commessi in gran parte su un'isola privata). E poi la difesa dei giovani statunitensi: «tutto ciò che fa questo dannato Paese» è continuare «a buttarli giù a calci».

Il successo e i precedenti

Al momento la canzone più ascoltata sulle piattaforme, da Spotify ad Apple Music e così via. Su Youtube in due settimane ha totalizzato circa 40 milioni di views. E in America è diventata un vero e proprio caso, dividendo i giudizi tra chi la esalta e chi invece la ritiene piena di contenuti complottisti. Lo stesso Anthony successivamente ha rifiutato ogni intervista da quando la sua canzone è esplosa, e non è chiaro se volesse scrivere un inno della destra. Con le elezioni presidenziali fissate per il novembre 2024, North Men of Richmond potrebbe diventare la colonna sonora della campagna repubblicana (ovvero, salvo sorprese, del candidato Donald Trump).

Una delle campaign song più famose fu The Rising, scritta da Bruce Springsteeen per l'allora candidato Barack Obama. Veniva suonata dopo ogni comizio elettorale e fu cantata nella notte di Chicago il 4 novembre 2008, quando Obama sconfisse il rivale repubblicano John McCain.