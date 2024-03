Apple music: in arrivo 5 episodi di "Art Official Intelligence Radio”

Art Official Intelligence Radio con De La Soul arriva su Apple Music 1 questo mese per una speciale serie di cinque episodi. Condotta da Posdnuos e Maseo, lo show in cinque episodi arriva giusto in tempo per celebrare il lancio dell'edizione deluxe per il 35º anniversario del primo album del gruppo hip-hop, 3 Feet High and Rising, disponibile in audio spaziale con quattro bonus track inedite. "Avere questo programma significa poter raggiungere ogni orecchio che ascolta per offrire la nostra ‘Arte intrisa di Intelligenza Ufficiale'", ha detto Posdnuos. "Siamo stati benedetti a fare questo lavoro dal 1988 fino al 2024 e, sperando in Dio, oltre!" "Questo spettacolo è un'estensione di un sogno già realizzato", ha detto Maseo. "Quindi, da ora in poi, tutto è veramente una benedizione al di là delle nostre aspettative." Nel corso della serie, Posdnuos, Maseo e ospiti speciali ripercorrono e riflettono sulla storia, l'eredità e l'impatto dei De La Soul, onorando anche la memoria del compianto compagno di band Dave, alias Trugoy the Dove.