Roma, concerto dei Blind Guardian all'Orion: chi sono gli alfieri del power metal

Dopo otto anni dall'ultima volta, i Blind Guardian tornano a Roma per un concerto attesissimo. La storica power metal band tedesca, si esibirà sul palco dell'Orion mercoledì 4 ottobre, in una serata davvero imperdibile per i metallari della scena romana. Inizialmente, lo show si sarebbe dovuto tenere all'Atlantico, luogo, tra l'altro, che aveva già ospitato i Blind Guardian negli anni passati, ma poi è stato deciso di far suonare i tedeschi all'Orion di Ciampino.

L'arrivo della band fa parte del nuovo tour intrapreso quest'anno, il “The God Machine Tour 2023”, incentrato appunto su “The God Machine”, l'ultimo album del gruppo uscito a settembre 2022.

Un lavoro dove hanno abbandonato parzialmente le sonorità orchestrali dei dischi precedenti, per tornare ad un suono più duro e veloce.

Quindi, c'è molta curiosità su come “i Bardi di Krefeld” riproporranno in sede live questi nuovi pezzi che fanno molta eco a ciò che la band produsse nel corso degli anni 90 e che di fatto, li rese grandi.

Blind Guardian, la scaletta

A tal proposito, in scaletta ovviamente non mancheranno i brani che hanno fatto la storia e la fortuna di questa formazione, specie del periodo che va dal 1990 al 1998, quando fu tra le massime realtà del power metal europeo.

In apertura ci saranno gli Scardust, giovane band proveniente da Israele e con due album pubblicati. Dediti ad un metal di stampo progressivo/sinfonico, gli Scardust sono ideali per aprire ad un gruppo come i Blind Guardian, per via delle sonorità proposte.

Come sempre merito a Vertigo, che riesce a riportare l'amata formazione tedesca in Italia (è previsto oltretutto, il giorno prima, un altro concerto all'Alcatraz di Milano). Si prevede una serata infuocata.