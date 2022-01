Ditonellapiaga è la nuova artista "Up Next Italia" di Apple Music

Ditonellapiaga è la nuova artista ad essere inserita, da mercoledì 2 febbraio, nel programma di "Up Next Italia", l'iniziativa di Apple Music rivolta all'identificazione e alla valorizzazione dei talenti emergenti.

«Sono davvero orgogliosa di rappresentare l’Italia nel progetto Up Next di Apple Music» commenta l'artista. «La mia musica è un insieme di contaminazioni e di sonorità che colleziono in giro per il mondo e mi sento davvero onorata di avere l’opportunità di farla conoscere ad un pubblico di appassionati».

In gara alla 72° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Chimica”, in coppia con Donatella Rettore, Ditonellapiaga è un’artista dalla personalità fluida con l’urgenza di raccontare le mille sfaccettature della propria identità. Protagonista indiscussa del circuito dei club romani dediti alle jam session, dove scopre soul, nu soul e jazz, grazie all’incontro con il duo di producer romani bbrod, nel 2019, mette a fuoco il suo eclettismo e la sua versatilità, sia come autrice che come cantante, e oggi spazia con naturalezza da sonorità elettroniche più crude e acide a quelle più morbide e armoniche di un pop dal respiro internazionale. Nel settembre 2019 pubblica il suo primo singolo “Parli”.

Ottobre 2020 segna l’esordio con Dischi Belli/BMG Italy con “Per un’ora d’amore”, cover dell’iconico brano dei Matia Bazar, a cui è seguito “Morphina”, che affronta il tema del piacere in modo esplicito ma con stile, eleganza e soprattutto ritmo travolgente. A febbraio 2021 è uscito “Spreco di Potenziale” un brano intimo, dal refrain difficile da dimenticare che canta la fine di un amore incompiuto e avvicina Ditonellapiaga ai territori dell’indie pop. Le sue sonorità urban, inoltre, accompagnano le scene relative alla realizzazione delle due opere dello street artist di fama internazionale Tvboy in “Note di viaggio. Il film”, documentario che racconta le canzoni di Francesco Guccini. Lo scorso aprile è uscito “Morsi”, il suo primo EP a cui è seguito l’EP “Morsi Remix” con l’intervento di alcuni dei più sofisticati ed eleganti interpreti della nuova scena elettronica: Populous, Bawrut, Whitemary, Foresta e Lorenzo BTW. A novembre ha pubblicato il singolo “Non ti perdo mai” scritto con Fulminacci e inserito nell’album “Camouflage”, uscito il 14 gennaio 2022.

Up Next Italia fa parte del programma globale Up Next, il programma mensile di artisti di Apple Music orientato a identificare, mostrare ed elevare il talento delle stelle nascenti. Ogni mese, il team editoriale di Apple Music seleziona un artista da promuovere, utilizzando tutta la forza della piattaforma per far conoscere l’artista al suo crescente pubblico globale di appassionati di musica. In quanto nuovo ingresso nel roster Up Next Italia di Apple Music, Ditonellapiaga si unisce ad alcuni del più interessanti e promettenti artisti di oggi ed entra dunque in un programma che ha già visto come protagonisti ANNA, Rose Villain, ALFA e Digital Astro.