Ex-Otago e Fabri Fibra insieme per «Mondo Panico», il nuovo singolo fuori ovunque dal 6 ottobre

Gli Ex-Otago e Fabri Fibra uniscono le forze in «Mondo Panico», il nuovo singolo della band genovese in collaborazione con l’icona del rap, in arrivo dal 6 ottobre in radio e su tutte le piattaforme digitali per Capitol Records Italy/INRI e disponibile già da ora in pre-save.

Il singolo

Innescato dal campionamento del nitrito di un cavallo e dominato da un ipnotico riff di chitarra, Mondo Panico è una riflessione esistenziale e al tempo stesso generazionale sulla difficoltà di chi ogni giorno è costretto a destreggiarsi fra le angosce e le ansie di un’esistenza precaria (Siamo navi fuori dal porto / troppo fragili per questo mondo / ingranaggi di un motore rotto), il tutto raccontato con il tono spregiudicato ed ironico che gli Otaghi negli anni hanno reso il loro marchio di fabbrica.

Fibra, che già l’anno scorso insieme a Maurizio Carucci ha illuminato l’estate con l'esplosivo singolo Stelle, raggiunge la band in Mondo Panico con delle vere e proprie incursioni a gamba tesa. Le sue barre, intrecciandosi alla voce di Carucci e battendo il ritmo di un sound dal gusto malinconicamente pop, restituiscono una personalissima interpretazione dei demoni interiori mascherati da insicurezze e momenti di crisi che quotidianamente ognuno di noi affronta per sopravvivere al mondo panico, un po’ capitalista e tanto social, che ci circonda.

«Può confortare sapere di non essere gli unici ad essere perennemente preoccupati e soffrire d’ansia. È normale, il tempo che stiamo vivendo è difficile e folle.

Conviene unirci e nel nostro piccolo, in ogni ambito, provare a cambiare le cose. Viviamo in un mondo panico ma forse un modo per essere felici lo si può trovare lo stesso», raccontano gli Ex-Otago.

Il tour e le date

È ormai alle porte il CLUB TOUR 2023, il tour prodotto e organizzato da Magellano Concerti, perfetta occasione per poter ascoltare per la prima volta dal vivo i nuovi singoli - da Mondo Panico a La Fine, passando per Con te - con cui il gruppo fa finalmente ritorno live sui palchi dei principali club d’Italia a novembre: Bologna, Padova, Firenze, Torino, Napoli, Roma e Milano si preparano ad accogliere gli Ex-Otago che potranno finalmente ritrovare i fan che hanno a lungo atteso questo momento.

I biglietti per le date del CLUB TOUR 2023 sono disponibili su Ticketone e nei punti vendita autorizzati. Per tutte le info sui biglietti: www.magellanoconcerti.it

CLUB TOUR 2023 – CALENDARIO

10 NOVEMBRE – BOLOGNA – ESTRAGON

11 NOVEMBRE – PADOVA – HALL

13 NOVEMBRE – FIRENZE – TUSCANY HALL

16 NOVEMBRE – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA

22 NOVEMBRE – NAPOLI – CASA DELLA MUSICA

23 NOVEMBRE – CIAMPINO (RM) – ORION

28 NOVEMBRE – MILANO – FABRIQUE