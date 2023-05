Eurovision: chi sono i Lord of the Lost, la mostruosa band gothic metal tedesca

Sul palco, il cantante Chris “The Lord” Harms sembra un incrocio tra il Renato Zero degli esordi e un demogorgone di “Stranger Things”, con quella tutina attillata e quegli spuntoni intorno al collo. Nel look, semplicemente mostruoso, i Lord of the Lost ricorderanno agli eurovisioner - così come si chiamano i fan e gli esperti dell’Eurovision - i Lordi, la band heavy metal finlandese che nel 2006 trionfò alla kermesse. La band tedesca arriva a Liverpool da outsider - alla vigilia della finale, in programma sabato sera, secondo le principali agenzie di scommesse europee hanno scarsissime chance di vincere: Snai paga la vittoria del gruppo 150 volte la cifra scommessa, Sisal 100 - ma potrebbe mandare all’aria i pronostici. All’Eurovision, un freak show dove la stravaganza è di casa, i Lord of the Lost si presentano con un look eccentrico, in pieno stile gothic metal, e con un brano che farà scatenare la Liverpool Arena e i milioni di spettatori incollati davanti alla tv.

Eurovision 2023, ecco tutti i cantanti in gara: l'italo-norvegese Alessandra, l'eleganza di La Zarra, la favorita Loreen

La band tedesca che vedremo anche in finale

Martedì, durante la prima semifinale (stasera su Rai2 c’è la seconda, in diretta dalle 21 con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi), al pubblico è stata mostrata un’anteprima della performance dei Lord of the Lost con “Blood & glitter”: il gruppo è qualificato di diritto alla finale perché la Germania è uno dei cosiddetti “big 5”, i paesi che per primi finanziarono l’Ebu, l’ente che riunisce le principali emittenti radiotelevisive europee, insieme a Italia, Francia, Regno Unito e Spagna (ai quali si aggiungono i vincitori in carica dell’Ucraina).

Il gruppo composto da Chris Harms (si fa chiamare The Lord), Klass Helmecke (Class Grenayde), Gerrit Heinemann (Gared Dirge), Pi Stoffers e Niklas Kahl arriva a Liverpool dopo aver trionfato all’Unser Lied für Liverpool, il concorso nazionale tedesco con il quale la Germania negli scorsi mesi ha selezionato il proprio rappresentante per l’Eurovision Song Contest.

Nelle scorse settimane i Lord of the Lost hanno pubblicato su YouTube " target="_blank">una cover di “Due vite” di Marco Mengoni, così come quelle di tutte le altre canzoni in gara all’Eurovision, che hanno rivisitato a modo loro.

Lord of the Lost, chi sono

Nati ad Amburgo nel 2007, Chris Harms e soci hanno debuttato nel 2009 con il singolo “Dry the Rain”, mentre il primo album “Fears” è uscito nel 2010. I Lord of the Lost proveranno a riportare la Germania sul tetto d’Europa a distanza di tredici anni dall’ultima vittoria, quella di Lena nel 2010 con “Satellite”. Lo scorso anno Malik Harris con “Rockstars” arrivò solo venticinquesimo, lo stesso piazzamento ottenuto da Jendrick con “I don’t feel hate” l’anno precedente. Berlino non è mai salita sul podio in questi dieci anni: il piazzamento più alto raggiunto dal 2010 a oggi è quello di Michael Schulte nel 2018, con “You Let Me Walk Alone”.

Sale la febbre Eurovision, sul podio potrebbero esserci due italiani

Subito dopo l’Eurocvision i Lord of the Lost accompagneranno gli Iron Maiden in tour. Saranno in concerto in Italia il 24 marzo 2024 al Live Club di Trezzo sull’Adda, a Milano.