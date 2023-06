Rammstein a Padova, ecco il concerto sabato 1 luglio

Spettacolo assicurato la sera di sabato primo luglio allo stadio Euganeo di Padova: andrà in scena il concerto dei Rammstein, una tra le rock band più famose di tutto il globo. Il sestetto tedesco, originario di Berlino, sta proseguendo il suo “Rammstein Stadium Tour” iniziato nel 2019 (poi interrottosi nel 2020 e 2021 a causa della pandemia) a supporto dell'album senza titolo pubblicato durante quell'anno e, proseguito poi nel 2022 per promuovere l'ultimissima fatica discografica, intitolata “Zeit”. La tournée vede dunque la band protagonista in tutti i maggiori stadi d'Europa e l'Italia non manca all'appello. Lo scorso anno i Rammstein si sono esibiti in uno spettacolare concerto allo Stadio Olimpico Grande Torino, regalando una performance coi fiocchi al numeroso pubblico che era accorso per l'occasione.

Quest'anno i sei musicisti teutonici hanno intenzione di ripetersi in quel di Padova, promettendo come sempre uno show esplosivo, a base di musica ed effetti pirotecnici. I concerti dei Rammstein difatti sono noti per il loro alto tasso di spettacolarità, elemento che spinge ulteriormente la gente ad andare a vederli.

Ovviamente, nemmeno a dirlo, il piatto forte è la musica. Dal 1994 la formazione tedesca propina il suo industrial metal, ossia una miscela di musica metal ed elettronica, formula che ha permesso ai Rammstein di divenire una delle maggiori realtà musicali degli ultimi 25 anni. In più, grazie al loro sound duro ma al contempo ballabile, i tedeschi sono riusciti a mettere d'accordo sia i fan più intransigenti dell'heavy metal che quelli della musica dance/elettronica.

La setlist che la band proporrà, ripercorrerà un po' tutta la loro carriera; ovviamente saranno presenti i classici, che hanno permesso al gruppo di assicurarsi un posto tra i grandi del rock, e non mancheranno neanche i brani provenienti dagli ultimi due dischi, molto acclamati sia dal pubblico che dalla critica. Un plauso a Vertigo che, dopo esser riuscita a promuovere lo spettacolo tenuto dalla band lo scorso anno a Torino, anche questa volta si è fatta carico di organizzazione e pubblicizzazione dello show della formazione tedesca, che si prospetta come uno dei concerti più attesi ed intensi in Italia del 2023.