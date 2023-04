Moonbin, la star del gruppo K-pop trovato morto a Seoul: ipotesi di suicidio. Non è il primo caso nella band

Moonbin, star del K-pop, è morto a 25 anni per sospetto suicidio. Ad annunciare la notizia è stata la sua etichetta discografica Fantiago. Il corpo senza vita del cantante è stato trovato dal suo manager all'interno dell'appartamento dello stesso Moonbin a Seoul mercoledì sera, secondo quanto riferito dai media sudcoreani alla polizia.



«Sembra che si sia tolto la vita, ma è in corso l'autopsia per determinare l'esatta causa del decesso», ha dichiarato la polizia. Moonbin «ha lasciato inaspettatamente il nostro mondo ed è diventato una stella del cielo», si legge in un tributo della sua etichetta. Moonbin aveva lavorato come attore e modello prima di entrare nella popolare boy band Astro nel 2016, all'età di 18 anni. Dal 2020 si esibiva in duo con un altro membro degli Astro, Sanha. Moonbin e Sanha erano nel bel mezzo di un tour mondiale, la cui ultima esibizione si è svolta a Bangkok l'8 aprile. L'etichetta Fantiago ha dichiarato che tutti i membri degli Astro sarebbero tornati a Seoul giovedì per riunirsi alla veglia funebre di Moonbin. La dichiarazione dell'etichetta ha anche chiesto alle persone di «astenersi da notizie speculative e malevole», in modo che la famiglia di Moonbin possa rendere omaggio in pace. Anche Moon Sua, sorella di Moobin, è una cantante K-pop e fa parte del girl group Billlie. I fratelli avevano già parlato in interviste pubbliche della loro rapporto con Moonbin.

L'artista è l'ultima star del K-pop a perdere la vita negli ultimi anni: La cantante e attrice Goo Hara è stata trovata morta nella sua casa di Seoul nel 2019. La sua cara amica, la star del K-pop Sulli, si è uccisa dopo una lunga lotta contro il bullismo online nello stesso anno. Nel 2018, Minwoo danche lui morto in casa, mentre la sua casa discografica ha dichiarato che aveva avuto un arresto cardiaco.

La Corea del Sud ha il più alto tasso di suicidi giovanili di tutti i Paesi sviluppati e, mentre il tasso complessivo di suicidi del Paese è in calo, le morti dei ventenni sono in aumento. Il governo sta cercando di ridurre sostanzialmente il numero di suicidi, che affliggono la società ipercompetitiva della Corea. Moonbin si è unito al programma di tirocinio del Fantagio da bambino, prima di entrare a far parte degli Astro. Il gruppo era originariamente composto da sei elementi, ma un membro ha lasciato il gruppo nel febbraio 2023.

Currently, the late Moonbin is buried at Asan Central Medical Center, while his younger brother, Moon Sua, is reported to be the chief mourner for his brother's funeral. pic.twitter.com/sYrg3eQyfL — Fathdam (@Kshy56) April 20, 2023

I fan degli Astro, noti come "Aroha", hanno pianto la morte di Moonbin. Conosciuto come un artista a tutto tondo, era considerato il ballerino più famoso della boy band. Le immagini diffuse sui social media mostrano i fan che mercoledì sera hanno deposto fiori e post-it in monumenti improvvisati per le strade della Corea del Sud. I fan hanno anche appeso palloncini viola e argento, colori che erano stati protagonisti dell'ultima esibizione del cantante in Thailandia. Moonbin aveva partecipato al tour "Diffusion" con Sanha, per promuovere l'ultimo EP del duo, uscito a gennaio. Moonbin aveva detto ai fan dopo il concerto che stava attraversando un momento difficile, come ha riferito giovedì l'emittente coreana SBS. «Voglio confessare una cosa: mi sento davvero male. Dall'inizio del concerto potrebbero esserci stati molti segnali che la gente ha potuto notare, quindi mi dispiace molto anche per voi ragazzi. «Mi sto allenando e sto cercando di raccogliere le cose che ho lasciato un po' alla volta. Ho scelto questo lavoro e devo essere felice per poter rendere felici anche i fan», ha detto in una diretta sui social media. Il duo avrebbe dovuto esibirsi a Macao questo sabato, oltre che in Indonesia e in Giappone a maggio.