​Luca Ravenna da record con il suo nuovo spettacolo comico: tutte le date del «Red Sox» tour

Dopo il grande debutto sold-out tra Ravenna e Spoleto, il nuovo tour RED SOX – Uno spettacolo comico di Luca Ravenna, prodotto e distribuito da Trident Music, continua a registrare numeri da record: tutto esaurito per le 7 date al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano il 7-8-9-10-12-13 e 14 ottobre, e per Padova, Trento, Firenze, Torino (doppia data), Bologna (doppia data), Parma, Brescia e le prime due di Roma.

Lo spettacolo

Per far fronte alla vastissima richiesta, Luca annuncia oggi nuovi appuntamenti in tutta Italia tra febbraio, marzo e aprile 2024: RED SOX farà tappa al Teatro Alessandrino di Alessandria il 24 febbraio, sono 3 le nuove date al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano il 27, 28 e 29 febbraio, il 16 marzo al Teatro Corso di Mestre, il 17 marzo al Teatro Nuovo Giovanni da Udine di Udine, il 19 marzo al Teatro Comunale di Bolzano, il 20 marzo al Teatro Astra di Schio (VI), il 21 marzo al Teatro Comunale di Ferrara, si aggiungono due nuove date al Teatro Colosseo di Torino il 23 e 24 marzo, il 27 marzo al Tuscany Hall di Firenze, il 28 marzo al Teatro Civico di La Spezia, il 2 aprile al Teatro Regio di Parma, il 3 aprile al Teatro Ponchielli di Cremona, il 4 aprile al Teatro Civico di Vercelli, il 7 aprile al Teatro di Varese, RED SOX torna a Bologna l’8 aprile al Teatro Celebrazioni, il 14 aprile a Brescia al Gran Teatro Morato e il 19 aprile al Teatro Verdi di Pisa.

RED SOX, che ha un importante contributo dalla cultura americana e dalla tradizione statunitense, rappresenta il grande ritorno sui palchi di Luca Ravenna a distanza di quasi un anno da un 2022 ricchissimo di successi che l’ha visto registrare oltre 30.000 presenze in Italia e in Europa, primo tra i comedian italiani della nuova generazione a sbarcare all’estero. I biglietti delle nuove date sono disponibili da domani, martedì 3 ottobre, sul sito di Trident Music.

Isybank, la nuova banca digitale di Intesa Sanpaolo, è sponsor ufficiale del tour RED SOX – Uno spettacolo comico di Luca Ravenna.

Le novità non finiscono qui: dopo il comedy album “568" in formato vinile autografato pubblicato in primavera, è disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming il nuovo podcast “Solo Grandi, anzi Grandissimi Successi”, raccolta di alcuni dei pezzi più iconici di Luca Ravenna – prodotto da Sony Music Italy.

Le nuove date

07.10.2023 - Milano - Teatro Lirico Giorgio Gaber SOLD-OUT

08.10.2023 - Milano - Teatro Lirico Giorgio Gaber SOLD-OUT

09.10.2023 - Milano - Teatro Lirico Giorgio Gaber SOLD-OUT

10.10.2023 - Milano - Teatro Lirico Giorgio Gaber SOLD-OUT

12.10.2023 - Milano - Teatro Lirico Giorgio Gaber SOLD-OUT

13.10.2023 - Milano - Teatro Lirico Giorgio Gaber SOLD-OUT

14.10.2023 - Milano - Teatro Lirico Giorgio Gaber SOLD-OUT

20.10.2023 - Padova - Gran Teatro Geox SOLD-OUT

21.10.2023 - Trento - Auditorium Santa Chiara SOLD-OUT

25.10.2023 - Firenze - Tuscany Hall SOLD-OUT

27.10.2023 - Torino - Teatro Colosseo SOLD-OUT

28.10.2023 - Torino - Teatro Colosseo SOLD-OUT

31.10.2023 - Sanremo - Teatro Ariston

08.11.2023 - Bologna - Teatro Celebrazioni SOLD-OUT

09.11.2023 - Bologna - Teatro Celebrazioni SOLD-OUT

10.11.2023 - Senigallia (AN) - Teatro La Fenice

11.11.2023 - Pescara - Teatro Massimo

14.11.2023 - Salerno - Teatro Augusteo

16.11.2023 - Trieste - Teatro Politeama Rossetti

17.11.2023 - Parma - Auditorium Paganini SOLD-OUT

18.11.2023 - Brescia - Gran Teatro Morato SOLD-OUT

23.11.2023 - Roma - Auditorium Conciliazione SOLD-OUT

24.11.2023 - Roma - Auditorium Conciliazione SOLD-OUT

25.11.2023 - Roma - Auditorium Conciliazione

27.11.2023 - Napoli - Teatro Bellini

30.11.2023 - Bari - Teatro Petruzzelli

01.12.2023 - Taranto - Teatro Orfeo

02.12.2023 - Lecce - Teatro Apollo

05.12.2023 - Rende (CS) - Teatro Garden

12.12.2023 - Genova - Politeama Genovese

21.12.2023 - Cagliari - Teatro Massimo

28.12.2023 - Palermo - Teatro al Massimo

29.12.2023 - Catania - Teatro Metropolitan

05.01.2024 - San Marino - Teatro Nuovo

12.01.2024 - Legnano - Teatro Galleria

13.01.2024 - Mantova - Teatro Sociale





24.02.2024 - Alessandria - Teatro Alessandrino NUOVA DATA

27.02.2024 - Milano - Teatro Lirico Giorgio Gaber NUOVA DATA

28.02.2024 - Milano - Teatro Lirico Giorgio Gaber NUOVA DATA

29.02.2024 - Milano - Teatro Lirico Giorgio Gaber NUOVA DATA

16.03.2024 - Mestre - Teatro Corso NUOVA DATA

17.03.2024 - Udine - Teatro Nuovo Giovanni da Udine NUOVA DATA

19.03.2024 - Bolzano - Teatro Comunale NUOVA DATA

20.03.2024 - Schio (VI) - Teatro Astra NUOVA DATA

21.03.2024 - Ferrara - Teatro Comunale NUOVA DATA

23.03.2024 - Torino - Teatro Colosseo NUOVA DATA

24.03.2024 - Torino - Teatro Colosseo NUOVA DATA

27.03.2024 - Firenze - Tuscany Hall NUOVA DATA

28.03.2024 - La Spezia - Teatro Civico NUOVA DATA

02.04.2024 - Parma - Teatro Regio NUOVA DATA

03.04.2024 - Cremona - Teatro Ponchielli NUOVA DATA

04.04.2024 - Vercelli - Teatro Civico NUOVA DATA

07.04.2024 - Varese - Teatro di Varese NUOVA DATA

08.04.2024 - Bologna - Teatro Celebrazioni NUOVA DATA

14.04.2024 - Brescia - Gran Teatro Morato NUOVA DATA

19.04.2024 - Pisa - Teatro Verdi NUOVA DATA