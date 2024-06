The National, torna a Roma la band indie di Brooklyn

Dopo oltre due anni di assenza dall'Italia, i The National tornano nella capitale per il Roma Summer Fest, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone il 3 giugno in occasione del loro tour mondiale. Occhi e orecchie puntate sul palco soprattutto per gli ultimi due lavori della band, "The First Two Pages of Frankenstein" e "Laugh Track", album rilasciati rispettivamente ad aprile e settembre 2023.

"The First Two Pages of Frankenstein" suona come una ricostruzione di fiducia per il duo Berninger-Dessner, mentre "Laugh Track" sublima questo ritrovato rapporto esibendo forse l’album più liberatorio e spontaneo della band degli ultimi anni, con tutti i membri coinvolti nella sua stesura e lavorazione. Considerato dalla critica “una vibrante dichiarazione di intenti”, "Laugh Track" vanta collaborazioni di rilievo con artisti come Phoebe Bridgers, Rosanne Cash e Bon Iver, quest'ultimo presente nel singolo "Weird Goodbyes" pubblicato come traccia indipendente nell’agosto 2022. “Faceva parte della logica alla base della realizzazione di un altro disco: diamo a ‘Weird Goodbyes’ una casa propria” dice Aaron Dessner, riferendosi a “Laugh Track”.

Da quel tutto esaurito registrato nella cornice Newyorkese del Madison Square Garden dello scorso agosto, il gruppo nativo di Brooklyn ha deciso di diventare grande veramente, sono i numeri degli ultimi cinque anni a dirlo.

Lanciati dalla vittoria del Grammy Award 2017 come miglior album alternativo con "Sleep Well Beast" i The National non si sono più fermati. "First Two Pages of Frankenstein" ha debuttato in cima alle classifiche Rock e Alternative Album di Billboard, e il singolo "Tropic Morning News" ha dominato per cinque settimane dalla sua uscita la classifica Adult Alternative Airplay. NME ha definito "First Two Pages of Frankenstein" come l’album "più bello degli ultimi dieci anni della band”, mentre il Wall Street Journal lo descrive come "un album ironico e malinconico, pieno di notevole concentrazione".