Lunedì 3 Giugno 2024, 06:12 - Ultimo aggiornamento: 06:13

Neanche il tempo di pubblicare il nuovo singolo Karma, uscito lo scorso 3 maggio, che sono subito finiti in testa alla classifica dei brani più trasmessi dalle radio italiane (dati di Earone), dove da due settimane con la loro canzone hanno la meglio sulle hit di Shakira, Dua Lipa, Beyoncé. A un anno da Italodisco (5 Dischi di platino pari a mezzo milione di copie vendute) e dopo il successo sanremese di Un ragazzo una ragazza (all’Ariston si sono classificati sedicesimi, poi la canzone ha vinto due Dischi di platino e spopolato ovunque), i The Kolors tornano per conquistare l’estate musicale italiana. Il 26 giugno Antonio “Stash” Fiordispino (33 anni) e compagni saranno in concerto alla Cavea. E nel video del nuovo singolo Karma, girato in Piazza San Silvestro, nel centro di Roma, c’è un ospite speciale: Fiorello.

The Kolors, Stash: «Italodisco nata al bar con Davide Petrella, parlando dei Righeira e di tatuaggi brutti. E dopo 15 minuti...»

Come è andata con Fiore?

«È un amico. Gli abbiamo spiegato l’idea: ricreare il suo “Karaoke”. Nel testo citiamo alcuni oggetti iconici degli Anni ’90: un modello di scarpe che andava in voga all’epoca, il Game Boy. Volevamo omaggiare un programma cult dell’epoca, come il suo. Ci ha detto subito di sì: quando lo abbiamo girato lui era nei giorni delle ultime puntate di Viva Rai2».

Si è per caso aperto con voi sui suoi prossimi progetti in tv?

«No, non ne abbiamo parlato. Ci ha detto quello che già si sapeva, ovvero che non ci sarebbe stata un’altra stagione di Viva Rai2!. E basta».

Il Karma dei Kolors qual è?

«Un karma positivo (ride). Italodisco ha segnato un nuovo inizio nel nostro percorso: c’è un prima e un dopo quella canzone».

Siete rinati?

«Non ci siamo mai sentiti morti, artisticamente parlando. Però qualche difficoltà l’abbiamo incontrata. Siamo ripartiti da zero dopo tante delusioni e momenti di sconforto. Basti pensare che quando nel 2019 pubblicammo Pensare male, in duetto con Elodie, eravamo gli unici a credere in quel pezzo. Non ci scommettevano neppure i discografici di allora: alla fine vinse un Disco di platino».

Avete capito qual è la formula per il successo?

«Sì: la sincerità. Conta l’intenzione. Nel nostro caso ha fatto la differenza anche un pizzico di sana presunzione, la voglia di farcela senza scendere a compromessi con le tendenze del momento».

Detto da chi ormai domina nel campionato dei tormentoni non convince. Non c’è davvero nulla di costruito?

«Nulla. Noi giochiamo nel campionato del pop, ma con le nostre regole. Citiamo le sonorità e l’immaginario estetico delle band che ci hanno segnato. Io e Alex, mio cugino (nella band suona la batteria, ndr), siamo figli di due fratelli che nella Napoli degli Anni ’70 e ’80 suonavano in diverse band. In Karma anziché andare a toccare il mondo della cassa dritta di Italodisco guardiamo alla parte degli Anni ’80 che noi chiamiamo delle “spalline”, dagli A-Ha agli Orchestral Manoeuvres in the Dark e la loro Enola Gay. Quando uscimmo da Amici con Everytime, per molti eravamo quelli che cantavano la canzoncina dello spot della Vodafone: in pochi percepivano i riferimenti a rock band come i Two Door Cinema Club. E nel disco successivo, You, c’erano gli ex Oasis Gem Archer e Andy Bell, non proprio gli ultimi arrivati».

Cosa non ha funzionato a Sanremo?

«Non ci siamo presentati con la classica canzone sanremese, ma con un pezzo che puntava a consolidare il suono The Kolors. Ci siamo presi una rivincita sul piazzamento dopo il Festival».

Tornerete nel 2025?

«Se avremo la canzone giusta».

Cosa manca ai The Kolors? Il successo internazionale?

«Sì. Dopo Amici gli impresari americani di Live Nation (colosso della musica dal vivo statunitense, ndr) volevano portarci negli Usa. Ma noi eravamo ancora impegnati a consacrarci qui in Italia: non eravamo pronti. Ci piacerebbe un giorno suonare al Coachella o a Glastonbury. Intanto ci prepariamo al tour europeo che partirà proprio con il concerto di Roma: toccheremo Svizzera, Polonia, Germania, Lituania, Slovenia, Belgio».