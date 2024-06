Martedì 4 Giugno 2024, 05:10

I chilometri che dividono Roma da Sanremo sono circa 630. Eppure come per magia dall’11 al 14 giugno a Piazza del Popolo sembrerà di essere proprio nella Città dei Fiori. Inutile girarci intorno: con Carlo Conti e Andrea Delogu il Tim Summer Hits 2024, quattro serate di musica a ingresso gratuito con protagoniste le star della musica italiana che rivivranno su Rai1 per altrettante prime serate a partire da venerdì 28 giugno (e poi il 7 luglio, il 12 e il 19 luglio, oltre a una puntata con il “meglio” della stagione, il 26 luglio), e in contemporanea su Rai Radio2, sarà una sorta di anticipazione del Festival di Sanremo 2025 nel cuore della Capitale.

I MUSIC AWARDS

Ieri in Campidoglio, in occasione della presentazione della kermesse, alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e dell’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato, i due si sono mostrati affiatatissimi. Insieme lo scorso mese hanno condotto i David Di Donatello e a settembre condurranno i Music Awards. A Piazza del Popolo lanceranno insieme le esibizioni di - tra gli altri - Annalisa, Emma, Mahmood, The Kolors, Tananai, Angelina Mango. Al cast, già affollatissimo (78 artisti in tutto), sono andati ad aggiungersi a sorpresa anche Antonello Venditti (festeggerà i quarant’anni di Notte prima degli esami), Raf, Umberto Tozzi, Tommaso Paradiso, Corona, Fiorella Mannoia e i Pooh. «Ammiro Andrea da tempi non sospetti: al mio primo Sanremo, nel 2015, la scelsi come membro della commissione musicale dei giovani. Di lei mi piace il coraggio, la simpatia, il ritmo», dice il 63enne conduttore fiorentino. «Amo tantissimo lo stile di Carlo, la sua serenità. Ma ora lasciamolo lavorare, deve già pensare al cast», sorride la 42enne conduttrice, da tre anni al timone della manifestazione (nelle precedenti due edizioni l’aveva condotta rispettivamente Stefano De Martino e Nek). Se tutto andrà come deve andare, la «fantastica coppia» - definizione del direttore intrattenimento prime time Rai Marcello Ciannamea - è destinata a ritrovarsi dal 4 all’8 febbraio 2025 all’Ariston: «Ora penso al regolamento, poi mi dedicherò alle canzoni e come ultima cosa sceglierò le persone che saranno accanto a me», spiega Conti. Il Tim Summer Hits 2024 si aprirà martedì 11 con Ana Mena, Annalisa, Venditti, Arisa, Baby K, Dargen D’Amico, Emma, Ermal Meta, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Gianna Nannini, Jvli, Il Tre, Mahmood, Matteo Paolillo, Olly, Petit, Rhove, Tananai e i Kolors. Mercoledì 12 torneranno Annalisa, Mahmood, Tananai insieme a Alessandra Amoroso, Alfa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Clara, Coma Cose, Eiffel 65 e Loredana Bertè, Elettra Lamborghini, Mannoia, Gaia, Ghali, Icy Subzero, Lda, Massimo Pericolo, Noemi, Pino D’Angiò, Raf, Rocco Hunt, Shade, Paradiso e Tony Effe.

ELODIE

Giovedì 13 di nuovo Amoroso, BigMama, Gaia, Tony Effe ma anche Achille Lauro, Angelina, Bresh, Capo Plaza, Corona, Elodie, Fedez e Emis Killa, Francesco Gabbani, Renga e Nek, Gigi D’Alessio, Holden, Malika Ayane, Mara Sattei, i Pooh e Rose Villain. Infine venerdì 14 tornano Emma, Jvli, Olly con Aiello, Anna, Benji & Fede, Boomdabash, Colapesce e Dimartino, Fabrizio Moro, Irama, Rappresentante di Lista, La Sad, Mr. Rain, Orietta Berti, Paola & Chiara, Pelù, Ricchi e Poveri, Santi Francesi, Sarah e Tozzi. «Riuscire a portare in Piazza del Popolo tutti questi artisti per quattro serate gratuite per noi è motivo di orgoglio», dice il sindaco. E l’assessore Onorato, annunciando che per le serate lungo il corso del Tevere da Ponte Regina Margherita a Ponte Sant’Angelo nove piattaforme galleggianti saranno la base di lancio per giochi pirotecnici, sottolinea: «Sfidiamo i luoghi comuni che per tanti anni hanno segnato questa città: Roma è una città viva».