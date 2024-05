Martina Attili, da “Cherofobia” a “Malinconia”: «Non sono la ragazza delle hit estive. Avrei voluto cantare il più possibile, ma non mi è stato concesso»

La sua audizione è entrata nella storia di X Factor. Quando la 16enne Martina Attili si presentò sul palco accompagnata da un piano, nessuno dei quattro giudici del talent – che in quel momento erano Fedez, Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Asia Argento – poteva immaginare che quella ragazzina stesse per parlare della sua “cherofobia”, quell'indecifrabile paura di essere felice che silenziosamente tormenta tanti giovani.

La teenager romana commosse l'Italia intera e staccò un pass per i live. La sua avventura a X Factor, però, si interromperà a un passo dalla finale, nonostante il grande successo della canzone intitolata, per l'appunto, “Cherofobia”. Martina Attili oggi ha quasi 23 anni e ne ha vissute tante nel mondo della musica, nonostante la giovane età. E adesso torna a far parlare di sé con un nuovo brano che si chiama “Malinconia”.

Di cosa parla la canzone?

«“Malinconia” parla di una relazione non vissuta. Ho scelto questo brano per ripartire non perché credo sia il più bello, ma perché credo sia il più giusto in questo momento. Ci sono stati dei riferimenti non voluti a “Cherofobia”, che però ho ritenuto fossero importanti per accompagnare le persone attraverso questa fase di passaggio fra un brano uscito tanti anni fa e questo, per poter percepire una crescita».

Come è cambiata Martina da “Cherofobia” a oggi?

«Più che cambiata mi piacerebbe dire che sono maturata. I pilastri della mia personalità, i miei principi, rimangono gli stessi. Però sono cresciuta, quindi è inevitabile percepire un cambiamento in questo».

“Malinconia” parla di un'esperienza che hai vissuto davvero. C'è in te questa urgenza di usare la musica per raccontarti?

«Esatto, io scrivo per necessità. Se mi proponi di scrivere una canzone in questo momento probabilmente non riuscirei perché non ne ho l'urgenza. Quando scrivo è perché ho bisogno di realizzare determinate cose, determinati miei pensieri. E quindi è qualcosa che in primis fa bene a me, poi se decido di pubblicare qualcosa è perché penso che anche qualcun altro ci si possa riconoscere».

La canzone fa riferimento a una storia non vissuta, come sei riuscita a mettere in parole e musica un tema così complesso?

«Io penso che questa sia una dinamica che capita da secoli, basti pensare a Dante che si innamora di Beatrice perché lo saluta. Può capitare a tutti di non riuscire a incastrare le proprie necessità con quelle di un'altra persona. Io mi sono limitata semplicemente a trascrivere le domande e i problemi di quello che stavo vivendo. Infatti è una canzone molto ipotetica, con un sacco di “e se”. Non descrivo realmente quello che è. Si percepisce una confusione perché queste relazioni portano solo tante domande e purtroppo poche risposte».

Ti abbiamo lasciato giovanissima e ti ritroviamo così matura, cosa c'è stato nel mezzo?

«Subito dopo X Factor ho fatto un tour, poi ho fatto una collaborazione con Mr.Rain. L'anno dopo ho pubblicato il mio libro “Baci amari e musica d'autore”, che mi ha dato la possibilità di fare dei progetti nelle scuole su bullismo e disturbi alimentari. Poi c'è stata la quarantena, in quel periodo ne ho approfittato per prendere la maturità e la patente. In seguito ho fatto “Peter Pan” a teatro, continuando a scrivere le mie canzoni».

In questi anni hai pubblicato diverse canzoni sui tuoi canali social. Hai incontrato difficoltà a trovare spazio nel mondo della musica? Hai mai sentito in qualche modo la tua libertà limitata dalle logiche del mercato discografico?

«La mia difficoltà non è mai stata nell'esprimermi, perché le mie canzoni le scrivo e le canto io, se ho in mente un tema è difficile che qualcuno possa farmi desistere. Il mio è stato un problema di produzioni. Quello che faccio io può essere definito “di nicchia” perché adesso va un determinato tipo di musica e, di conseguenza, i produttori possono essere più disposti a investire su quel genere di canzoni.

Io penso di aver scelto un cammino più difficile, per alcuni temi sono un po' vintage, però credo che a lungo andare mi darà soddisfazione. Non bramo tanto il successo, quanto il rispetto in questo ambito».

Dopo il festival Sangiovanni ha deciso di mettere in pausa la sua carriera, accendendo i riflettori sul tema della salute mentale. Ritieni che il mondo della musica debba fare più attenzione ai giovani artisti?

«La nostra società non è disposta a paragonare la salute fisica a quella mentale, ci sono ancora tanti pregiudizi. Quando sdoganeremo socialmente questo argomento, di conseguenza, si creerà un ambiente lavorativo che potrà tutelare le persone sotto questo punto di vista. Questo è un lavoro che dobbiamo fare tutti come società, non solo le case discografiche. Spero che Sangiovanni stia meglio e si stia vivendo bene questo periodo. Mi auguro che simbolicamente questa sua scelta possa dimostrare a tutti che produttività non è sinonimo di felicità».

Nella tua giovane carriera ti è capitato di dover affrontare simili pressioni?

«Io ho vissuto un'esperienza contraria: avrei voluto lavorare il più possibile e questo non mi era concesso. Per me cantare non è un lavoro, ma è quello che sono. Perciò più lo faccio e più sono contenta».

Perché non ti era concesso?

«Quando un artista sparisce, dopo aver fatto un talent o comunque un certo percorso, non è certo per scelta sua. Lavorare così tanto per raggiungere un obiettivo per poi mollare? Potrebbe essere, come nel caso di chi comunica di voler mettere in pausa la sua carriera. Ma se questa comunicazione non c'è forse la decisione non è stata completamente dell'artista».

E adesso cosa hai in serbo per il tuo pubblico?

«Speriamo cose belle! Questa estate lavoreremo su altri brani, che saranno rivolti maggiormente a temi sociali. Anche perché il mio Instagram in questi anni l'ho abituato così. Ci rivediamo in autunno, non sono la “ragazza delle hit estive”. L'autunno è una stagione malinconica, mi rappresenta di più».

"Malinconia" è il nuovo singolo di Martina Attili, disponibile da venerdì 10 maggio per ZooDischi e in distribuzione ADA Music Italy.

Chi è Martina Attili

Martina Attili, cantautrice romana classe 2001, inizia a studiare canto e ballo all’età di 6 anni, e a 14 comincia a comporre i suoi brani al pianoforte. Dal 2016 studia privatamente canto, e frequenta il corso di canto e composizione presso l’Accademia Spettacolo Italia.

Dopo alcune esperienze teatrali e televisive, nel 2017 partecipa ad Area Sanremo classificandosi tra gli 8 vincitori con la canzone da lei scritta "Un incubo ogni giorno". Nel 2018 partecipa alla dodicesima edizione di X Factor Italia: il video della sua audizione, in cui canta l'inedito "Cherofobia", successivamente disco d'oro nel 2018 e platino nel 2019, raggiunge oltre 26 milioni di visualizzazioni su Youtube, record italiano nella storia dello show televisivo. A fine 2018 esce il suo primo EP "Cherofobia", seguito dal "Cherofobia Tour" nel 2019, e da una collaborazione nel singolo di Mr. Rain "La somma". Sempre nel 2019 pubblica il singolo "Piccoli eroi", e nel 2020 il suo primo romanzo "Baci amari e musica d’autore" per la casa editrice Longanesi.

Ad aprile 2023 esce il singolo "Amoreterno" cantato con Michelangelo.

È attualmente impegnata con la scrittura del suo secondo libro e fa parte del cast di Peter Pan - il Musical, vincitore di prestigiosi premi come il Premio Gassman e Tre Biglietti D'Oro AGIS.