Alex Britti, fuori il videoclip di 'Uomini', il nuovo brano pop su tutte le piattaforme digitali e in radio

E’ finalmente online il videoclip di Uomini, il nuovo singolo di Alex Britti fuori già da venerdì 24 maggio per It.Pop, distribuito da Believe su tutte le piattaforme digitali e in radio.

Il video, diretto da Andree Lucini, è un viaggio caleidoscopico di immagini e suggestioni che rimandano a un’atmosfera giocosa dove Alex Britti, con la sua chitarra elettrica, è il protagonista indiscusso. A rubargli la scena frame dopo frame, ci pensano quattro bellissime ragazze armate di ukulele che tra scherzi e dispetti mettono alla prova l'abilità e la pazienza di Alex, che però non si scompone mai e anzi, si diverte a giocare con loro. Il tutto accompagnato dalle parole della canzone, che con la voce calda e inconfondibile di Alex ci invita a riflettere su cosa significa davvero essere uomini oggi. Le immagini colorate e vivaci, catturano perfettamente lo spirito del brano, un concentrato di energia positiva e good vibes mentre la musica ci invita a ballare e a lasciarci andare.

Il videoclip è interamente girato in studio di posa come fosse in una stanza magica perché come dichiarato sui social, per Alex Britti “è importante anche per gli adulti avere una stanza dei giochi e dei segreti dove tutto è possibile”.

Per il cantautore “è la musica che la rappresenta, un luogo simbolico dove si è liberi di fare ciò che si vuole e dove può spaziare dal rock, al pop, dal blues al jazz senza confinamenti e dove la fantasia e la creatività non hanno confini”.

Uomini, brano solare ed energico che anticipa il futuro album del cantautore romano in uscita prossimamente, è una riflessione sui nuovi modelli di mascolinità e sulla sua evoluzione nel tempo mettendo in discussione il modello di uomo che è sempre stato imposto dalla società. E’ un inno alla libertà e all'ironia, un invito a vivere la vita con leggerezza, perfetto per accompagnare l'estate 2024. Un pezzo ideale per i concerti dell’Alex Britti Live 2024 il tour che vedrà Alex protagonista di numerosi appuntamenti nei principali festival e piazze italiane per tutta l’estate fino alla data conclusiva di Roma del 18 ottobre al Palazzo dello Sport.

Il brano prodotto da Alex Britti e scritto con Luca Narducci, è uscito a distanza di soli 6 mesi dalla release di Supereroi che lo scorso autunno ha conquistato tutti grazie alla straordinaria combinazione di note blues e rap unite a un testo impegnato e riflessivo. Ci trascina subito con un ritmo travolgente alla soglia dell’estate, in un vortice di note ed emozioni con cui Alex continua a sperimentare mescolando più generi musicali: dalle influenze reggae dell’ukulele, passando per le sonorità pop, fino al timbro caldo della chitarra blues, come in una jam session dal vivo con l’intento di far ballare il pubblico:

Alza il volume e senti che arriva l’estate e non c’è più niente / più giusto di fare quello che ti pare se in fondo ti fa sorridere / ormai ci siamo liberati / i generi non sono più classificati / che ne so riderò, cambierò, ma però, sbaglierò perchè in fondo siamo uomini / figli delle donne ma siamo differenti / uomini uguali in tutto il mondo ma cambiano gli accenti / uomini con il cuore in mano e una rosa tra i denti…

Uomini “è una canzone che parla di noi maschi, di come siamo fatti, di come ci relazioniamo con il mondo e con le persone che ci circondano e di come è cambiata la nostra percezione nel tempo, di quanto per fortuna oggi siamo molto più liberi che in passato", racconta Alex Britti: "mi sono ispirato guardando i nuovi modelli maschili che emergono dalla TV e dai social, uomini non intrappolati in vecchi stereotipi ma più liberi da tutti i punti di vista, sono saltate tutte le barriere e finalmente viviamo in un epoca di totale libertà espressiva. È una sorta di riflessione sulle nostre potenzialità, non c’è da aver paura di mostrarci per quello che siamo, nemmeno con tutte le nostre imperfezioni".

Uomini è un nuovo capitolo importante nella carriera di Alex Britti, artista che da sempre si distingue per la sua capacità di raccontare con poesia e profondità la realtà che ci circonda. Il nuovo singolo è un ulteriore conferma del suo talento e della sua sensibilità, e si candida già come uno dei brani più rappresentativi di questa estate alle porte.

Alex Britti Live 2024 dopo le prime tappa in Abruzzo e in Puglia, toccherà numerose location in giro per l’Italia nelle principali arene, piazze e festival estivi: il 21 giugno a Chiari (BS) – Chiari Music Festival, il 22 giugno a Ferrere (AT) – Monferrato On Stage, il 28 giugno a Ischia (NA) – Piazza Antica Reggia, il 30 giugno a Galatina (LE) – Piazza Alighieri, il 5 luglio a San Tammaro (CE) – Real Sito di Carditello, il 14 luglio a Barletta (BAT) – Fossato del Castello, il 19 luglio con un’unica data in Svizzera a Lugano - Blues To Bop - LongLake Festival, il 24 luglio a Lecco – Lake Arena, il 27 luglio a Castellana Grotte (BA)