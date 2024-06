Lunedì 3 Giugno 2024, 04:00

«Un giorno mi trovavo a Bari e cominciai a chiedere a ogni persona che incontravo se per caso avesse il numero di Checco Zalone. Volevo conoscerlo. Alla fine uno che aveva il suo numero lo trovai», racconta Francesco De Gregori. «Mi mandò un messaggio firmato “Francesco DG”. Io pensavo che fosse Dj Francesco», ribatte Checco Zalone, prima di mettersi al pianoforte, rileggere a modo suo La donna cannone e aggiungere: «Non so se è il punto più alto della mia carriera o il più basso della tua».

LA BAND

Il siparietto, esilarante, risale a dieci anni fa: il Principe era in una libreria a Bari per promuovere la sua raccolta Vivavoce e il comico barese lo raggiunse. Un decennio dopo i due si preparano di nuovo a condividere un palco, quello delle Terme di Caracalla, per i soli due appuntamenti con i quali hanno scelto di presentare dal vivo il loro album Pastiche, registrato in gran segreto lo scorso anno allo studio Forward di Grottaferrata e pubblicato ad aprile, in cui De Gregori canta e Luca Medici - questo il vero nome di Zalone - suona il piano. Ad accompagnarli, la stessa band entrata con loro in studio: Guido Guglielminetti al contrabbasso e basso elettrico, Paolo Giovenchi alla chitarra, Alessandro Valle alla pedal steel e al mandolino, Carlo Gaudiello al pianoforte, Primiano Di Biase all’organo hammond, Simone Talone alle percussioni e alla batteria e Francesca La Colla ai cori. Inizialmente era stato annunciato un solo show, quello di mercoledì 5 giugno. Poi le tante richieste per i biglietti hanno convinto il 73enne cantautore romano e il 46enne comico pugliese ad aggiungere una seconda data, quella di domenica 9. Non ci saranno ulteriori repliche: «Non ci va di fare un tour. La gente ci vorrebbe vedere ancora, ma ogni tanto alla gente bisogna saper dire di no». Pastiche, dice il vocabolario, è “un’opera letteraria, artistica o musicale in cui l’autore ha volutamente imitato lo stile di un altro autore”. Il motivo per il quale i due abbiano scelto di intitolare il disco così è chiaro sin dall’ascolto del brano che apre l’album, l’inedita Giusto o sbagliato: un pezzo che nella melodia cita quella Comme d’habitude di Jacques Revaux, Gilles Thibaut e Claude François che Paul Anka avrebbe trasformato in My Way, poi resa celebre da Frank Sinatra.

SINATRA

«All’inizio voleva essere una traduzione di My Way. Poi ho capito che era meglio non confrontarsi con Sinatra, così ho scritto una cosa nuova, o quasi: sempre un bilancio della propria esistenza, alla mia età è naturale», ha raccontato il Principe, per il quale lavorare a Pastiche dev’essere stato anche un modo per esorcizzare la scomparsa dell’amata moglie Francesca “Chicca” Gobbi, la scorsa estate. Quella di My Way è solo una delle tante citazioni nascoste nel disco. Ce ne sono anche alcune esplicite: la copertina omaggia quella di Carosello n. 2 di Renato Carosone del 1955 e l’album contiene, oltre a pagine del repertorio degregoriano come Pezzi di vetro, Rimmel, Atlantide e Ciao ciao, anche reinterpretazioni di brani che vanno da Pittori della domenica di Paolo Conte e Putesse essere allero di Pino Daniele a Storia di Pinocchio di Nino Manfredi e Le cose della vita di Antonello Venditti (farà un incursione sul palco?). Guai però a pensare che si tratti di un divertissement.

CHOPIN

De Gregori, che Lucio Dalla soprannominò Principe per via di quella caratteristica aria in un certo senso aristocratica, non rinuncia al suo atteggiamento serioso e riflessivo. Semmai è Zalone - 220 milioni di euro incassati con i suoi film - ad abbandonare i panni dello showman per rivelarsi pianista sopraffino. «Non abbiamo necessità di stupire, ci siamo incontrati solo per fare musica», dicono. E che musica. Al pianoforte Zalone suona Pezzi di vetro come se fosse un brano di Chopin. Atlantide si apre con un giro di piano che richiama lo stile di Ryuichi Sakamoto, prima di virare verso il jazz.

IL JAZZ

E al jazz degli Anni ’20 guarda anche la sorprendente coda strumentale di Buonanotte fiorellino. Zalone canta in un paio di passaggi. Uno è la nuova versione della sua La prima repubblica (con una citazione di Viva l’Italia), dalla colonna sonora di Quo vado?. L’altro è l’inedito Alejandro, che è l’unico vero momento di divertimento: una canzone in spagnolo italianizzato che parla di andropausa. «È un’operazione stile Woody Allen. La differenza è che io so suonare. Il mio cruccio è che presentarmi senza fare lo stupido può deludere», sorride lo showman.