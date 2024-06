Tim Summer Hits 2024, la scaletta: da Annalisa a Geolier, da Elodie a Fedez. Al via dall'11 giugno a Roma

Dai The Kolors e la loro Karma, che sta già spopolando ovunque, a Emma con Femme fatale. Da Ghali con Paprika ai Coma Cose con Malavita. Dagli Articolo 31 e Rocco Hunt con Peyote a Francesco Gabbani con Frutta malinconia. E poi ancora Noemi con Non ho bisogno di te, Angelina Mango con Melodrama, Tony Effe e Gaia con Sesso e samba. I tormentoni dell’estate 2024 risuonano (già) nel cuore di Roma: dall’11 al 14 giugno torna a Piazza del Popolo il Tim Summer Hits, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, che nelle precedenti due edizioni aveva guidato la kermesse rispettivamente con Stefano De Martino e Nek.

Le quattro maratone a ingresso gratuito - ingresso a partire dalle 20 - aprono le danze della stagione estiva della Capitale. «Riuscire a portare in Piazza del Popolo tutti questi artisti per quattro serate gratuite per noi è motivo di orgoglio», dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che stamattina ha presentato la kermesse in Campidoglio, insieme ai due padroni di casa. «Sfidiamo i luoghi comuni che per tanti anni hanno segnato questa città: Roma è una città viva», aggiunge l’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda Alessandro Onorato.

Saranno 78 in tutto gli artisti che canteranno nel corso delle quattro serate, che rivivranno poi su Rai1 per altrettanti appuntamenti a partire da venerdì 28 giugno (e poi il 7 luglio, il 12 e il 19 luglio, oltre a una puntata con il “meglio” della stagione”, il 26 luglio), e in contemporanea su Rai Radio2. Ecco i nomi del cast, suddivisi per serata.

Martedì 11 giugno:

Ana Mena, Annalisa, Venditti, Arisa, Baby K, Dargen D’Amico, Emma, Ermal Meta, Fred De Palma, Gazzelle, Geolier, Gianna Nannini, Jvli, Il Tre, Mahmood, Matteo Paolillo, Olly, Petit, Rhove, Tananai e i Kolors.

Mercoledì 12 giugno:

Annalisa, Alessandra Amoroso, Alfa, Articolo 31, BigMama, Bnkr44, Clara, Coma Cose, Eiffel 65 e Loredana Bertè, Elettra Lamborghini, Fiorella Mannoia, Gaia, Ghali, Icy Subzero, Lda, Mahmood, Massimo Pericolo, Noemi, Pino D’Angiò, Raf, Rocco Hunt, Shade, Tananai, Tommaso Paradiso e Tony Effe.

Giovedì 13 giugno:

Achille Lauro, Alessandra Amoroso, Angelina, BigMama, Bresh, Capo Plaza, Corona, Elodie, Fedez e Emis Killa, Francesco Gabbani, Gaia, Francesco Renga e Nek, Gigi D’Alessio, Holden, Malika Ayane, Mara Sattei, i Pooh, Rose Villain, Tony Effe.

Venerdì 14 giugno:

Aiello, Anna, Benji & Fede, Boomdabash, Colapesce e Dimartino, Emma, Fabrizio Moro, Irama, Jvli, Olly, Rappresentante di Lista, La Sad, Mr. Rain, Orietta Berti, Paola & Chiara, Pelù, Ricchi e Poveri, Santi Francesi, Sarah e Umberto Tozzi.