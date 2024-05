Mercoledì 29 Maggio 2024, 06:05

MILANO Sostiene: «Sto molto bene, sono un uomo sereno e gioioso». Poi però, visto che «è l’ultima volta e oggi dico tutto», la butta lì: «Sarei stato felice di andare avanti, e il consiglio d’amministrazione lo voleva, come gran parte del personale». Il problema è che i politici – aggiunge – non sanno che la cultura ha bisogno di tempi più lunghi dei loro. Per far nascere un’opera non basta il mandato di un direttore, e proprio per questo «a volte un po’ di stabilità non guasterebbe».



Dominique Meyer, sovrintendente uscente (dal primo agosto 2025, ma da settembre lo affiancherà il successore Fortunato Ortombina) del Teatro alla Scala, sta parlando del Nome della rosa, l’opera di Francesco Filidei ispirata al romanzo di Umberto Eco, in scena a fine aprile in doppia versione, italiana alla Scala e francese a Parigi. In realtà, ovviamente, non di sola musica allude Meyer.



Il sovrintendente sforna cifre à gogo, perché sui numeri – dice – c’è poco da dibattere: nel 2018 il patrimonio della Scala era di 109 milioni, oggi è di 132,67 milioni; in un anno i ricavi sono cresciuti di 34 milioni; i biglietti dell’opera riempiono il teatro al 90%, quelli dei concerti al 94%; nel 2023 ci sono stati 32 milioni di sponsorizzazioni e «qui i privati danno più soldi del pubblico: 44 milioni l’anno scorso. Conclusione: lasciamo una Scala pienamente realizzata, con i conti in attivo e preparata per le sfide del futuro». Incassati diversi minuti di applausi, si passa al cartellone 2024/25. Si aprirà il classico 7 dicembre con La forza del destino di Verdi, diretta da Riccardo Chailly, per la regia di Leo Muscato. Questo Verdi, sottolinea Chailly, «manca da 59 anni a un Sant’Ambrogio, e si avvale di un cast formidabile (fra gli altri Anna Netrebko e Jonas Kaufmann, ndr) che abbiamo grazie anche a Meyer». Un altro Verdi – Falstaff – sarà invece in gennaio il titolo “vintage”: ogni anno la Scala recupera un allestimento classico, in questo caso si tratta della messinscena che ne fece Giorgio Strehler nel 1980. A dirigere è Daniele Gatti che torna sul podio di un’opera scaligera sei anni dopo la sua ultima volta, e il cui nome è stato fatto per un dopo-Chailly.

La prossima sarà una stagione di 14 opere e grandi direttori, precisa Meyer. Christian Thielemann arriverà con Wagner: prima Die Walküre e poi Sigfried. Per l’occasione, vista la durata, fra le novità del teatro (che vanno dalla piattaforma LaScala Tv ai nuovi spazi, dal primo bilancio sociale ai tablet in cinque lingue) si prevedono anche sgabelli più comodi per gli spettatori nei palchi. Chailly, oltre che l’inaugurazione, dirigerà un trittico di Kurt Weill, con la regia di Irina Brook. Ci saranno ritorni come Tosca diretta stavolta da Michele Gamba (nella parte protagonista in cui cinque inaugurazioni fa cantava la Netrebko arriva Chiara Isotton), o Rigoletto con la regia di Mario Martone.



Martone è regista anche di Evgenij Onegin, diretto dal più giovane della stagione: il trentenne Timur Zangiev, dall’Ossezia. Dopo Norma, con Marina Rebeka nel ruolo memorabile della Callas, e La fille du régiment con in scena Juan Diego Flórez, tenore che – avverte Meyer – ama concedere bis, si chiuderà con un nuovo Mozart: Così fan tutte per la regia di Robert Carsen, con Luca Micheletti (quest’anno raddoppia: canta anche nel Falstaff) e direttore Alexander Soddy che è stato assistente di Thielemann. Ma il sovrintendente ama citare anche L’opera seria. Che in realtà è un’opera buffa di teatro sul teatro, scritta nel Settecento da Florian Leopold Gassmann, maestro di Salieri che battezza i suoi personaggi Sospiro, Stonatrilla o Fallito. Chi è quest’ultimo? Il direttore del teatro.