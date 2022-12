Mercoledì 28 Dicembre 2022, 07:34

Si è vista soffiare i Coldplay, che per le tappe italiane del tour mondiale di Music of the Spheres hanno scelto Napoli e Milano, mandando in tilt per le troppe richieste i siti dei rivenditori con 280 mila biglietti polverizzati in 72 ore per le due date al San Paolo e le quattro a San Siro. Ma la Capitale non resta a guardare. E passa alla controffensiva. Altro che città chiusa: Roma spalanca le porte dei suoi luoghi simbolo alle grandi stelle del pop e del rock italiano e alle leggende della musica internazionale, convincendole a scegliere la Città Eterna per le prime italiane delle rispettive tournée. E prova a riprendersi così la sua centralità nel mondo degli eventi live, guardando alle capitali europee. Da Bruce Springsteen e gli Imagine Dragons al ritorno di Vasco (che ha scelto di lasciare fuori Milano dall'itinerario del tour), passando per i Muse e i Depeche Mode: l'attesa è alle stelle.

Per riconquistare il ruolo di protagonista rispetto alle altre città italiane che in questi anni sono state favorite dagli impresari internazionali, Milano, Bologna e Torino su tutte, Roma riparte da un dato: i 2 milioni di biglietti venduti nell'estate 2022, quella cruciale della ripartenza post-pandemia. Una cifra che ha permesso alla Capitale di sorpassare Milano grazie alla spinta dei concertoni al Circo Massimo di Vasco Rossi (140 mila spettatori), Ultimo e Maneskin (70 mila biglietti venduti dal cantautore e altri 70 mila dalla band), agli show allo Stadio Olimpico di Cesare Cremonini (57 mila spettatori), Marco Mengoni (38 mila presenze), Francesco De Gregori e Antonello Venditti (44 mila paganti), alle due tappe del Jova Beach Party di Jovanotti a Cerveteri (80 mila spettatori) e i concerti del Rock in Roma all'Ippodromo delle Capannelle. «Roma è ripartita. Abbiamo creato tutte le condizioni perché artisti ed organizzatori scelgano sempre di più Roma. Proseguiremo con il sindaco Gualtieri su questo percorso per generare ricadute positive sull'occupazione, sull'economia cittadina, sul turismo e sulla valorizzazione del brand Roma», la promessa fatta quest'estate dall'assessore capitolino ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport Alessandro Onorato. Detto, fatto. Ad inaugurare la stagione estiva 2023 ci penserà nientemeno che Bruce Springsteen, che il 21 maggio tornerà con la sua E Street Band al Circo Massimo a sette anni dallo show del 2016: biglietti sold out con un anno di anticipo sulla programmazione. Il 5 agosto l'antico stadio romano ospiterà poi l'unica tappa italiana del tour mondiale degli Imagine Dragons, 46 milioni di album venduti. Dal rock internazionale al pop tricolore: l'area archeologica il 2 settembre si trasformerà in un gigantesco karaoke a cielo aperto per gli oltre 40 mila spettatori de Il Circo Max, l'unico show estivo annunciato da Max Pezzali. Non sarà l'unico protagonista del pop italiano ad esibirsi al Circo Massimo: secondo indiscrezioni arriverà nell'antico stadio romano anche Cesare Cremonini, forte degli oltre 60 mila spettatori degli show di quest'anno, tra Olimpico e Palazzo dello Sport. Il vero cuore della programmazione sarà però l'Olimpico, dall'altra parte del Tevere: il 9 giugno, a meno di una settimana dalla fine della Serie A, ci penserà il romano Gazzelle a spalancare le porte dello stadio alla musica. Poi toccherà a Vasco (120 mila spettatori attesi per le date del 16 e 17 giugno), Tiziano Ferro (24 e 25 giugno), Blanco (4 luglio), Ultimo (già sold out i concerti del 7 e dell'8 luglio, si esibirà anche il 10), i Depeche Mode (hanno scelto Roma per la prima italiana, il 12 luglio a Milano arriveranno il 14, a Bologna il 16), Ligabue (14 luglio), i Muse (18 luglio a Milano suoneranno quattro giorni dopo), Maneskin (20 e 21 luglio) e Pinguini Tattici Nucleari (23 e 24 luglio).

Gli show



La musica torna anche al Centrale del Foro Italico con tre concerti di Claudio Baglioni a settembre. Il Rock in Roma ha già scaldato i motori annunciando gli show a Capannelle di Salmo (13 luglio) e Arctic Monkeys (16 luglio). Erano anni, forse decenni, che il calendario dei raduni estivi in programma dentro l'anello del Grande Raccordo Anulare non solo non era così affollato, ma neppure comprendeva nomi di questo peso. E se The Weeknd alla fine ha scelto Milano, a breve dovrebbero arrivare gli annunci dei Guns N'Roses (nell'estate del 2023 torneranno in tour in Europa) e Beyoncé, sempre all'Olimpico. La ciliegina sulla torta di un'annata che si preannuncia indimenticabile.