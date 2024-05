Mercoledì 8 Maggio 2024, 21:51

La cumbia di Angelina Mango si prepara a far scatenare Malmö. All’Eurovision Song Contest è il giorno della vincitrice in carica del Festival di Sanremo e della sua La noia. Anche se le quotazioni della 23enne cantautrice lucana sono in leggera discesa rispetto agli scorsi giorni, c’è grande attesa da parte degli “eurovisioners”, così come si chiamano i fan della kermesse, per il primo passaggio ufficiale di Angelina sul palco.

Angelina Mango, quando canta all'Eurovision? È già in finale, ma si esibirà anche prima

LA CLASSIFICA

Per la piattaforma Eurovision World, che aggrega le quotazioni delle principali agenzie di scommesse, la cantautrice ha il 9 per cento di probabilità di vincere la kermesse, quattro punti in meno rispetto alla vigilia. Il favorito rimane il croato Baby Lasagna con la sua Rim Tim Tagi Dim, le cui quotazioni invece sono in ascesa dopo il passaggio di martedì nella prima delle due semifinali (9,5% di share pari a 1,9 milioni di spettatori in diretta su Rai2 con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi): ha il 35 per cento di chance di vincere l’Eurovision, il doppio dei punti del secondo nella classifica degli scommettitori, lo svizzero Nemo, che si esibirà stasera con The Code. Appuntamento alle 21. Sempre su Rai2, sempre con Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Nemo Mettler, questo il nome completo del 24enne cantante e rapper che si esibisce indossando un abito rosa piumato e una gonna, mischiando gorgheggi da soprano in falsetto e versi rap, nella seconda semifinale se la dovrà vedere con la maltese Sarah Bonnici, l’albanese Besa, la greca Marina Satti, la ceca Aiko, l’austriaca Kaleen, la danese Saba, gli armeni Ladaniva, il lettone Dons, gli spagnoli Megara (che però rappresentano San Marino), la georgiana Nutsa Buzaladze, il belga Mustii, gli estoni 5miinust e Puuluup, i norvegesi Gåte, l’olandese Joost Klein e soprattutto la russo-israeliana Eden Golan, in gara per Israele. La partecipazione di quest’ultima alla kermesse ha sollevato non poche polemiche.

IL CASO

La 20enne popstar aveva presentato un brano intitolato October Rain, ma è stata costretta a cambiare sia il titolo (ora Hurricane) che alcuni versi, interpretati come riferimenti all’attacco di Hamas dello scorso 7 ottobre. Il motivo? Il regolamento dell’Eurovision è chiaro: i brani in gara non devono contenere riferimenti espliciti a politica, religione o tematiche controverse. Domenica la cantante è stata la grande assente della tradizionale sfilata sul Turquoise Carpet: stava partecipando a un memoriale per le vittime dell’olocausto. Mille musicisti svedesi hanno firmato una petizione sollecitando gli organizzatori a escludere Israele. «Sono venuta qui per far ascoltare la mia voce e condividere il dono che mi ha dato Dio, per unire le persone attraverso la musica», si difende lei.

Una polemica l’ha sollevata anche l’irlandese Bambie Thug, che martedì ha conquistato un posto in finale con Doomsday Blue (la sua esibizione, con un richiamo alla stella di Satana, indossando delle corna luciferine, non è passata affatto inosservata): ha criticato gli organizzatori del concorso per la richiesta di modificare un elemento del suo trucco di scena contenente un messaggio considerato filo-palestinese, una scritta in caratteri ogham - antico alfabeto irlandese - traducibile come «cessate il fuoco e libertà». A Malmö c’è massima allerta per le proteste filo-palestinesi già annunciate. Il clima, non proprio da festa, ha fatto saltare anche la trasferta in Svezia del figlio di Amadeus, Josè Sebastiani. Avrebbe dovuto realizzare un podcast di Radioimmaginaria per RaiPlay Sound nel quartier generale dell’Eurovision: «Non potere andare a Malmö è un peccato ma è la scelta migliore, la sicurezza viene prima di tutto - dice Josè - anche stando in Italia sarà come essere lì».

L’ESIBIZIONE

Angelina questa sera si esibirà fuori gara, già qualificata di diritto alla finale di sabato 11: per la sua esibizione ha arruolato nientemeno che Mecnun Giasar, coreografo tedesco già al fianco di Madonna e i Bts. Canta sotto una pioggia di fuochi d’artificio, molto simile a quella dei Maneskin nel 2021. Chissà che non sia di buon auspicio.