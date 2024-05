Concertone antimafia, nel parco archeologico si canta la legalità

Grandi nomi della musica italiana si sono esibiti ieri nel Parco Archeologico di Selinunte, Trapani, nel corso della maratona musicale "A modo loro - Musica e voci per le vittime di mafia”, iniziativa ideata dall'omonima associazione allo scopo di dare voce alla lotta alla mafia e ricordarne le vittime. Oltre 10mila persone hanno assistito all'evento gratuito organizzato pochi giorni dopo l’anniversario della strage di Capaci.

«Vorremmo fosse considerato molto più di un concertone. Si tratta di un collettivo artistico che riunisce tanti artisti, non solo siciliani, per trasmettere la bellezza di un territorio che intende riscattarsi», ha detto il direttore artistico Sade Mangiaracina, sul palco insieme al cugino Dario (della Rappresentante di lista), in doppia veste: artista e organizzatori.

Sul palco davanti al Tempio di Hera, dalle 15.30, si sono alternati artisti e testimonianze. Stefania Renda, la prima dei tre presentatori, ha consegnato le borse di studio per l’accesso al Conservatorio alle giovani componenti della band locale "le Revolution Girl" che hanno aperto il concerto. Tra gli artisti esibitisi nel pomeriggio, anche l’ex concorrente di X Factor Anna Castiglia, il producer e DJ Bonnot che ha dato vita a un mix musicale che ha spaziato dal jazz alla musica elettronica insieme a Paolo Fresu, Gianluca Petrella e il freestyle Davide Shorty.

«Abbiamo deciso di dare forza a questa idea di Sade, di reagire alla prepotenza della mafia con la bellezza dell'arte e il fascino della comunità che si incontra e decide senza troppe retoriche di vivere con l'entusiasmo che domani sia meglio» ha detto Andrea Satta dei Tetes de Bois, vincitore di tre premi Tenco. Tra i big sul palco anche Daniele Silvestri, che ha regalato al pubblico un'esibizione di quindici minuti, cominciata al piano con un'interpretazione di La mia casa. Il cantautore romano ha raccontato il proprio legame con la Sicilia e sottolineato l'importanza di essere uniti come artisti per trasmettere un messaggio così importante attraverso la musica, portando sul palco anche Il mio nemico e A bocca chiusa.

Nel cast anche Simona Molinari, che ha sposato la causa di "A nome loro" aderendo all'associazione, e Silvia Mezzanotte. Subito dopo il tramonto sull'imponente Tempio di Hera, sono arrivate sul palco Malika Ayane, Arisa e Levante. Oltre 10mila persone hanno seguito dal vivo la seconda parte della serata trasmessa dalle 21 in diretta su Rai Radio 2 con la conduzione di Francesca Barra e Gino Castaldo, che ha detto: «In questo periodo storico, fa bene riappropriarci della bellezza del senso e cose, occupando questa terra con la bellezza».

A scatenare il pubblico anche La Rappresentante di Lista. Dario e Veronica sono stati raggiunti sul palco dal coro di tutti gli ospiti, sulle note di People Have the Power di Patti Smith in chiusura della diretta, intorno alle 23. I momenti musicali sono stati intervallati anche da associazioni, testimoni e parenti delle vittime di mafia.Tra gli altri ospiti che hanno affidato alle parole il loro ricordo, il giornalista Lirio Abbate, l'attrice Dajana Roncione, che ha letto la lettera di Felicia Impastato, mentre Luigi Lo Cascio ha interpretato una poesia di Ignazio Buttitta. Tra le testimonianze, quella di Emilia e Salvatore Catalano, fratello di Agostino Catalano, il caposcorta del giudice Paolo Borsellino.

«Resistenza è la parola chiave» hanno detto i Modena City Ramblers, ribadendo come la mafia sia un fenomeno che non riguarda solo la Sicilia. La band ha eseguito il concerto con la loro Cento passi dedicata a Peppino Impastato. L'evento di ieri segue una prima edizione dello scorso anno, organizzata in pochissimi giorni sull’onda dell’entusiasmo per la notizia della cattura, a gennaio e ad appena 10 km da Selinunte, di Matteo Messina Denaro, e svoltasi a febbraio. Si lavora a una nuova edizione. «Ci sono molti artisti, oltre a quelli in cartellone in questa seconda edizione, che hanno accettato e ci saranno il prossimo anno dal momento che per impegni, o tour, non potevano essere presenti ora", ha detto Dario Mangiaracina.