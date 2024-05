Amici 23, finalissima al femminile: Marisol e Sarah si contendono la vittoria, Dustin e Petit eliminati

Sarah e Petit sono i due cantanti che rimangono in gara dopo le prime sfide della finale di Amici 23. Ora si riapre il televoto, il pubblico dovrà decidere chi dei 4 finalisti (Marisol, Dustin, Petit e Sarah) potrà continuare. La finalissima infatti sarà solamente tra due allievi. Marisol è la prima ad esibirsi e Maria De Filippi apre il televoto. Poi si passa a Dustin, Sarah e infine Petit, e si riparte. Sono due infatti le esibizioni che gli allievi dovranno eseguire prima che il televoto sarà chiuso.

Amici 23, Sarah e Petit in Finalissima per la categoria Canto: Mida e Holden gli eliminati

Amici 23, la finale: Angelina Mango emozionata

In studio però prima di scoprire chi accederà alla finalissima entra Angelina Mango: vincitrice della categoria Canto di Amici 22, vincitrice di Sanremo 2024, la cantante torna da dove è partita.

Poi si torna al televoto. I ballerini a centro studio, Maria De Filippi mostra un video a Dustin con cui gli comunica che David Parsons lo vuole nella sua compagnia a New York per una tournèe. E poi anche Chiara Cattaneo lo vuole in tarzan ma anche Roberta Fontana della dance Now Miami ha offerto un contratto di lavoro di 4 settimane al ballerino.

A passare il turno è Marisol.

Poi si passa al canto: tra Sarah e Petit va in finalissima Sarah. Dustin e Petit sono gli eliminati