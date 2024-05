"Mezzo secondo", testo e significato della canzone di Gazzelle

Gazzelle torna con "Mezzo secondo", il nuovo singolo che sarà una delle hit dell'estate. Il brano parla di un amore senza tempo ed è prodotto da Federico Nardelli. Nel testo romanticismo e nostalgia si abbracciano per raccontare qualcosa che poteva essere e non è stato ma rimane un rimpianto.

“Mezzo secondo”, testo della canzone di Gazzelle

Presentato all’Arena di Verona alla fine del suo concerto, "Mezzo secondo" è un brano che parla di un amore senza tempo.



Sei bella come Kurt Cobain

Hai sogni così grandi che starebbero benissimo coi miei

Ti guardo da lontano

Mentre mangi un gelato e vorrei

Essere quello che l’ha inventato

E abbiamo perso

I giorni, i mesi, gli anni

A pensarci e ripensarci

Ma quante stupidaggini

Scappo da quel ricordo

Come un posto di blocco

Come se avessi dietro un mostro

E non importa come

E non m’importa dove

Lo sai meglio di me

Che siamo troppo belli

Troppo matti

Per dividerci la vita

La casetta

La collina

La scogliera tutta nostra

Come un anno fa

E un bacio sulle dita

Una dozzina e una mattina

E poi tu te ne vai via

Via, via, via, via, via

Come la nostalgia

Come una notte stellata

Come la volta che

Non ti ho più rincontrata

Come una sera d’agosto

Durata mezzo secondo

Come noi due

Mi sa che è vero che il tempo gira più veloce

Quando le brutte persone se ne vanno via

Quando distruggono tutto il mondo in due parole

E poi nascondi quel buco sotto un tappetone

Abbiamo perso il meglio dei vent’anni

A pensarci e ripensarci

Forse era meglio darci

(può darsi)

Scappo da quel ricordo

Nemmeno me ne accorgo

Ho sistemato, tutto a posto

E non importa come

E non m’importa dove

Lo sai meglio di me

Che siamo troppo belli

Troppo matti

Per dividerci la vita

La casetta

La collina

La scogliera tutta nostra

Come un anno fa

E un bacio sulle dita

Una dozzina e una mattina

E poi tu te ne vai via

Via, via, via, via, via

Come la nostalgia

Come una notte stellata

Come la volta che

Non ti ho più rincontrata

Come una sera d’agosto

Durata mezzo secondo

Come noi due

Come noi due

Che siamo

Che siamo troppo belli

Troppo matti

Per dividerci la vita