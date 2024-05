Angelina Mango, quando canta all'Eurovision? È già in finale, ma si esibirà anche prima

Quando vedremo Angelina Mango cantare all'Eurovision Song Contest 2024? Tutti gli italiani sono curiosi di sapere quando si esibirà e come andrà la giovane cantante, che avendo vinto Sanremo con il brano La Noia, è entrata a far parte di diritto della manifestazione canora europea che si sta tenendo in Svezia a Malmo.

L'esibizione

Angelina Mango sarà finalista di diritto l'11 maggio, insieme ai rappresentanti dei paesi che fondarono l’Ebu, il network delle emittenti europee. I paesi che ne fanno parte sono Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Quest’anno tra in finalisti di diritto si è aggiunta anche la Svezia, in quanto vincitrice in carica. Nonostante il passaggio in finale, la figlia di Pino Mango farà il suo esordio agli Eurovision nella seconda semifinale che si terrà il 9 maggio.