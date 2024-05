Tim Summer Hits 2024, da Annalisa a Elodie, da Fedez a Mahmood: ecco i cantanti che si esibiranno a Roma

Da Annalisa a Elodie, da Geolier a Ghali, da Mahmood ai The Kolors, che faranno ballare tutti con la loro Karma, tra i brani più suonati dalle radio in questo periodo. E poi Fedez e Emis Killa (con il tormentone che i due stanno per pubblicare insieme), la vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo Angelina Mango, Rose Villain e anche l’iconica Gianna Nannini. Sono solo alcuni dei protagonisti della musica italiana che dall’11 al 14 giugno si alterneranno sul palco del Tim Summer Hits 2024 a Piazza del Popolo.

LA KERMESSE

La kermesse, ormai diventata un appuntamento fisso dell’estate musicale italiana, torna con una nuova edizione, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu, che nelle precedenti due aveva affiancato rispettivamente Stefano De Martino e Nek. Una sorta di prova generale in vista del Festival di Sanremo 2025? Chissà. Le quattro serate, tutte a ingresso gratuito (a partire dalle 20), rivivranno in tv per altrettanti appuntamenti in prima serata su Rai1 - venerdì 28 giugno, domenica 7, venerdì 12 e venerdì 19 luglio, oltre a un “extra”, il “best of” in onda venerdì 26 luglio - e in contemporanea su Rai Radio2.

«Roma si prepara a vivere una straordinaria estate musicale», dice il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, parlando dell’appuntamento che inaugurerà a tutti gli effetti la grande stagione, dopo il Radio Zeta Future Hits Live di questo venerdì al Centrale del Foro Italico. Rispetto alle precedenti due edizioni, che erano state itineranti, sulla falsariga del Festivalbar, questa nuova edizione del Tim Summer Hits sarà ospitata interamente dalla Capitale: «Verrà visto in tv da milioni di italiani, con un ritorno enorme per l’immagine di Roma in chiave turistica, sarà una straordinaria occasione per promuovere la nostra città», dice l’assessore ai Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, promotore dell’iniziativa .

Sul palco di Piazza del Popolo si esibiranno nel corso delle quattro serate anche Emma (già in pole position nella gara dei tormentoni con la sua Femme fatale), Irama, Noemi, Rocco Hunt, Tananai, Achille Lauro, Alessandra Amoroso, BigMama, Anna, gli Articolo 31, Bresh, Tony Effe e Gaia, Capo Plaza. E poi ancora: La Rappresentante Di Lista, i Coma Cose, la rivelazione dell’ultima edizione di Amici Holden, Olly, Fabrizio Moro, Gigi D’Alessio. Tra i più attesi ci sarà sicuramente Rose Villain: reduce dal successo all’ultimo Festival di Sanremo con Click Boom!, che ha vinto il Doppio disco di platino, la 34enne cantante milanese canterà sul palco del Tim Summer Hits 2024 il tormentone Come un tuono. Il brano, in duetto con Guè, è già uno dei più grandi successi di questa stagione discografica: è da cinque settimane al primo posto della classifica ufficiale Fimi/Gfk dei singoli più scaricati e ascoltati in Italia e ha totalizzato 45 milioni di stream su Spotify. Dall’ultimo Sanremo, oltre alla vincitrice Angelina Mango (che con il nuovo singolo Melodrama, tratto dall’album d’esordio Poké Melodrama, in uscita questo venerdì, si prepara a bissare il successo di La noia), arriva anche Annalisa, che dopo aver scalato le classifiche con Mon amour, Disco Paradise e Sinceramente ambisce a guidare ancora la gara dei tormentoni con Istinto animale, il singolo appena pubblicato con Don Joe, Guè e Ernia.



LE SORPRESE

E ci sarà anche il romano Gazzelle. Flavio Pardini, questo il vero nome del 34enne cantautore nato e cresciuto a Prati, dopo aver conquistato tutti con la sanremese Tutto qui - un Disco di platino e oltre 30 milioni di ascolti su Spotify - ha appena pubblicato il suo nuovo singolo Mezzo secondo: è già partita la caccia ai biglietti per lo show che il 7 giugno 2025, tra un anno, lo vedrà esibirsi per la prima volta in carriera al Circo Massimo. Il cast completo della manifestazione - prodotta da Friends Tv in collaborazione con Roma Capitale - sarà svelato nei prossimi giorni e le sorprese potrebbero non finire qui.