Radio Italia Live, Angelina Mango in concerto a piazza Duomo







La forte pioggia, che da ieri non dà tregua a Milano, non ferma il concerto di Radio Italia in calendario stasera in piazza del Duomo. Lo spettacolo, in programma a partire dalle 20.40, si farà. La conferma è arrivata dagli organizzatori del live che ogni anno chiama a raccolta sotto la Madonnina migliaia di persone. Di certo il maltempo non ha impedito ai primi fan di appostarsi in piazza sotto la pioggia, armati di ombrelli e poncho colorati. Tutto è pronto, quindi. Sul maxipalco si alternerà una parata di star della musica italiana, la maggior parte in gara all'ultimo Festival di Sanremo. Dalla vincitrice, Angelina Mango, reduce dall'Eurovision, ai suoi colleghi 'sanremesì Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood, The Kolors, fino a Gianna Nannini, Noemi e Ultimo. Gli artisti si esibiranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Tante le novità di questa nuova edizione: la conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta. Sarà allestita la 'terrazza Radio Italià dalla quale Luca Ward introdurrà live tutti gli artisti, previsti inoltre collegamenti speciali con il palco principale. La sigla iniziale di Radio Italia Live - Il Concerto, in una versione rinnovata, sarà invece eseguita dal vivo da Saturnino. L'accesso al live è gratuito ma per disposizioni di gestione dell'ordine pubblico, per assistere allo spettacolo era necessario essere accreditati. Inutile dire che l'evento è sold out. Anche quest'anno, sul Sagrato Alto del Duomo, verrà allestita un'area dedicata alle persone con disabilità, il cui accesso è consentito, fino ad esaurimento posti, senza la necessità di registrarsi o prenotarsi. Lo spettacolo sarà in diretta dalle 20.40, in contemporanea su Sky Uno, in streaming su Now e in chiaro su TV8 e durerà circa tre ore, mentre la scaletta e i brani scelti da ciascun artista restano, per il momento, top secret. Quanto ai trasporti pubblici, per l'occasione, a partire dalle 13 circa fino al termine del servizio i treni di M1 e M3 saltano la fermata Duomo. La stazione è chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza per permettere l'arrivo del pubblico e il concerto in serata. Le linee della metro M1 e M3 chiuderanno inoltre più tardi. Per M1 le ultime partenze dal centro sono previste per Rho Fieramilano alle 00.13, per Bisceglie all'1.20, per Molino Dorino all'1.10 per Sesto FS all'1.13. Per M3, invece, le ultime partenze dal centro sono in programma per Comasina all'1.11 e per San Donato all'1.15