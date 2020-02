© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lustrini, suggestioni antico-romane e vip: a Portonaccio si celebrano i trenta anni di uno storico appuntamento. Quello con Muccassassina, la one-night di tendenza Lgbt che piace sempre più a tutti i sessi e a tutte le età. Migliaia di persone rispondono all'invitante richiamo. Del resto qui sono passati davvero in tanti: da Patty Pravo a Claudia Gerini, da Sabrina Salerno ad Asia Argento fino a Moana Pozzi e Loredana Bertè.Nata come festa privata dall'urgenza dei soci del Circolo Mario Mieli di pagare le bollette dell'associazione, e offrire servizi gratuiti alla città, Muccassassina si è poi trasformata in un momento di incontro per tutta la comunità: prima locale, poi nazionale e infine internazionale. Dalle prime serate del 1990 (si iniziò il 3 ottobre 1990), nei locali del Mieli all'ombra della Basilica di San Paolo, il particolare meeting è cresciuto insieme al suo pubblico cambiando man mano location, sempre più ampie e attrezzate, fino a sbarcare nei tre piani di via di Portonaccio.All'happening del trentennale, intitolato Epico Muccassassina 30th Birthday Party e ideato dall'art director Diego Longobardi con Stefano Mastropaolo, va in scena una trionfale ambientazione imperiale tra unicorni, dei dell'Olimpo e Messaline. A fare gli onori di casa, nel privè, il presidente del Mieli Sebastiano Secci circondato dal direttivo e dai volontari del circolo. Sul tardi arriva il regista Matteo Garrone, scortato dal produttore Davide Tovi. Mucca piace anche al sangue blu: ecco Jonathan Doria Pamphilj che da anni organizza, presso il suo palazzo, un dinner-charity a favore dell'Anlaids. Si diverte l'aristocratica Irma Capece Minutolo. Passa la serata chiusa nella stanza di Radio Mucca, in versione reporter, la principessa della nuit Conny Caracciolo. Guests star in consolle, dalla Grecia il dj GSP e dalla Germania la drag-dj Gloria Viagra. Immancabili le spettacolari Drag Queen. Taglio della golosa torta a cura di Secci e Longobardi, tra applausi e flash.