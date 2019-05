La Sapienza, nell'Aula Magna la musica sale in cattedra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Musica, arte, scienza e intrattenimento. Questi gli ingredienti del Premio internazionale Medaglia d’oro “Maison des Artistes”, andato in scena nell’Aula Magna della. Promosso dall’associazione ”Maison des Artistes”, presieduta da Vittorio Barbagiovanni, il riconoscimento omaggia varie personalità che, nell’anno, si sono distinte in vari settori. La kermesse si apre con la Fanfara della Polizia di Stato, diretta dal maestro Secondino De Palma. Ed è la prima ad essere premiata. Poi, introdotta da Paola Zanoni ecco Isabelle Adriani, a cui viene consegnata la preziosa medaglia. Poi Amedeo Minghi e Sandra Milo. Omaggi a Rino Barillari, Giancarlo Ascione, al soprano Carmela Maffongelli e al tenore Delfo Paone. Ma anche al fisico nucleare Giuseppe Biasini. Applaudono gli attori Daniele Ferrari e Natalia Simonova. Apprezzamento per Marcello Fonte (nella foto), in chiodo nero e sciarpa.